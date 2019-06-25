Круговорот кредитов на Урале

На Среднем Урале с прошлого года наблюдается тенденция к снижению объема просроченной задолженности по кредитам. С апреля 2018 года по апрель 2019 года общая сумма «просрочки» сократилась на 2,5 млрд руб. Подобная картина наблюдается по всей стране. Однако эксперты видят в данной тенденции тревожные симптомы для финансового положения заемщиков и самих банков.Согласно материалам ЦБ РФ, с апреля 2018 года по апрель 2019 года объем просроченной задолженности в Свердловской области сократился с 26 млрд 496 млн руб. до 23 млрд 870 млн руб. В целом по стране за этот же период объем «просрочки» уменьшился на 74 млрд 303 млн руб. — до 760 млрд 966 млн руб.Как полагает независимый финансовый аналитик Григорий Вахитов, на снижение показателей могло повлиять два фактора. Первый из них — массовое перекредитовывание граждан, которые не справляются с обслуживанием ранее взятых займов. Вторая причина, указывает Г. Вахитов, — активная выдача банками потребительских кредитов, которые в том числе идут на погашение долгов.Одновременно с этим финансово-кредитные учреждения стараются снизить долю безнадежных кредитов в своем портфеле. По данным БКИ «Эквифакс», с апреля 2018 года по апрель 2019 года объем просроченной задолженности в России по потребительским кредитам сократился на 90,3 млрд руб. (до 550,5 млрд руб.), по автокредитам — на 49,7 млрд руб., по кредитным картам — на 8,5 млрд руб.В основном «плохие» кредиты переуступаются коллекторским агентствам. По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), в текущем году объем российского рынка цессии (переуступки прав требования по задолженности) составляет около 1 трлн руб. По прогнозам экспертов, до конца 2019 года коллекторские агентства могут получить просроченные задолженности на общую сумму до 500 млрд руб.«Кредиторы время от времени проводят так называемые операции по расчистке баланса, продавая или списывая за счет внутренних резервов долги, которые можно признать безнадежными. В общем смысле такие операции можно считать обычными, если не принимать в расчет то, что в последнее время кредиторы используют специализированные площадки по продаже долгов, позволяющие получать более высокую стоимость за продаваемый портфель», — считает генеральный директор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин.Финансовые аналитики, в свою очередь, полагают, что банки пытаются избавиться от «плохих» долгов из-за ужесточения политики ЦБ РФ.«Мы видим, что ЦБ уже изменил требования по резервированию для потребительских кредитов. Это осложнило банкам процесс выдачи заемных средств населению. Несмотря на это, регулятор пока действует осторожно и не принимает кардинальных мер для ограничения роста закредитованности», — указывает независимый финансовый аналитик Константин Селянин.В случае, если банки под влиянием ЦБ РФ сократят объемы выдачи потребительских кредитов и пересмотрят условия перекредитования, положение заемщиков может заметно ухудшиться. Ведь одновременно с сокращением объема просроченной задолженности в Свердловской области и по всей стране растет уровень закредитованности граждан. Сумма обычной задолженности по кредитам на Среднем Урале с апреля 2018 года по апрель 2019 года возросла на 94,210 млрд руб. — до 502,3 млрд руб. В целом по стране за тот же период этот показатель вырос на 3,2 трлн руб. — до 15,7 трлн руб.«Это очень большая цифра, которая продолжает расти. Долги граждан по кредитам увеличиваются двузначными темпами. В 2019 году темпы роста ненамного ниже уровня прошлого года. Эта проблема может привести к чрезвычайно серьезным последствиям, особенно на фоне непрерывного снижения реальных доходов населения», — отмечает К. Селянин.По его оценке, определить долю заемщиков, которые потенциально являются проблемными, в настоящее время невозможно, поскольку банки выдают новые кредиты на обслуживание предыдущих.Президент НАПКА Эльман Мехтиев указывает, что на текущий период в России порядка 50% семей имеют кредиты.«В современных реалиях существует риск выхода какой-то доли из них на просроченную задолженность. Касаясь вопроса возможного риска, чуть более 10% имеют доход ниже 50 тыс. рублей и вынуждены отдавать на погашение кредита более 50% от своего ежемесячного дохода», — считает Э. Мехтиев.Таким образом, заемщики в Свердловской области оказались в очень рискованных условиях. Если банки, как ожидают специалисты, сократят объемы выдачи потребкредитов, граждане лишатся последней возможности для обслуживания своих долгов. В этой связи доля просроченной задолженности в регионе может резко возрасти. Действия государства, направленные против роста «плохих» долгов, лишь подстегнут увеличение доли просроченных кредитов в портфелях банков.