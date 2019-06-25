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Размер среднего микрозайма в Челябинской области вырос на 1,8%

УрБК, Челябинск, 25.06.2019. В Челябинской области в I квартале 2019 года средний размер микрозайма вырос на 1,8% и составил 6 тыс. 778 руб. В прошлом году он равнялся 6 тыс. 656 руб. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



По данным 3 000 микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов, передающих сведения в НБКИ, в 1 квартале 2019 года средний размер микрозайма фактически остался неизменным. Так, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года он вырос всего на 1,4% и составил 7,7 тыс. руб. (в I кв. 2018 года — 7,6 млн руб.).



«Снижение среднего размера микрозайма стало следствием оптимизации бизнес-процессов микрофинансовых организаций и регуляторных действий Банка России. Если 1-2 года назад средний размер «займа до зарплаты» увеличивался достаточно серьезными темпами, то в начале 2019 года этот рост практически прекратился, а ряд регионов даже продемонстрировал снижение данного показателя, В целом, стоит отметить, что хотя модель бизнеса микрофинансовых организаций позволяет им предоставлять займы высоко рискованным сегментам заемщиков, это совсем не означает, что займы МФО выдаются всем желающим и на любые суммы. Важно понимать, что микрофинансовые институты очень внимательно следят за ситуацией в розничном кредитовании и весьма эффективно управляют кредитным риском с целью минимизации собственных потерь», — считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.



Сильнее всего средний размер микрозайма снизился в Санкт-Петербурге (-10,0%) и Москве (-9,9%), а также в Ленинградской (-6,1%) и Воронежской (-3,6%) областях.

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