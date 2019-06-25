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УрФУ предлагает жителям мегаполисов употреблять корм для животных
25 июнь 2019 (15:36)
УрБК, Екатеринбург, 25.06.2019. Уральский федеральный университет (УрФУ) предлагает жителям мегаполисов употреблять в пищу корм для животных. Об этом сообщили в пресс-службе университета.
На основе ферментированной пивной дробины — отходного продукта пивоваренного производства — в лаборатории разрабатывают печенье и батончики-мюсли.
«Пивная дробина представляет собой разваренный солод, остающийся после варки и откачки сусла, и состоит из частиц ядер и оболочки зерна. В основном смесь используется как корм для животных. Между тем в ней содержится полезные крахмал и клетчатка (источники моносахаров — глюкозы, кислозы), витамины (в основном группы B, а также C и D), минералы, бета-глюканы, являющиеся пребиотиками — «пищей» для микроорганизмов, полезных для кишечника», — говорится в сообщении.
Также, в пресс-службе отметили, что продукты из отходов пивоваренного производства особенно полезны для жителей мегаполисов.
На основе ферментированной пивной дробины — отходного продукта пивоваренного производства — в лаборатории разрабатывают печенье и батончики-мюсли.
«Пивная дробина представляет собой разваренный солод, остающийся после варки и откачки сусла, и состоит из частиц ядер и оболочки зерна. В основном смесь используется как корм для животных. Между тем в ней содержится полезные крахмал и клетчатка (источники моносахаров — глюкозы, кислозы), витамины (в основном группы B, а также C и D), минералы, бета-глюканы, являющиеся пребиотиками — «пищей» для микроорганизмов, полезных для кишечника», — говорится в сообщении.
Также, в пресс-службе отметили, что продукты из отходов пивоваренного производства особенно полезны для жителей мегаполисов.
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