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УрФУ предлагает жителям мегаполисов употреблять корм для животных

25 июнь 2019 (15:36)

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2019. Уральский федеральный университет (УрФУ) предлагает жителям мегаполисов употреблять в пищу корм для животных. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

На основе ферментированной пивной дробины — отходного продукта пивоваренного производства — в лаборатории разрабатывают печенье и батончики-мюсли.

«Пивная дробина представляет собой разваренный солод, остающийся после варки и откачки сусла, и состоит из частиц ядер и оболочки зерна. В основном смесь используется как корм для животных. Между тем в ней содержится полезные крахмал и клетчатка (источники моносахаров — глюкозы, кислозы), витамины (в основном группы B, а также C и D), минералы, бета-глюканы, являющиеся пребиотиками — «пищей» для микроорганизмов, полезных для кишечника», — говорится в сообщении.

Также, в пресс-службе отметили, что продукты из отходов пивоваренного производства особенно полезны для жителей мегаполисов.

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