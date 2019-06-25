Новости дня

УрФУ предлагает жителям мегаполисов употреблять корм для животных

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2019. Уральский федеральный университет (УрФУ) предлагает жителям мегаполисов употреблять в пищу корм для животных. Об этом сообщили в пресс-службе университета.



На основе ферментированной пивной дробины — отходного продукта пивоваренного производства — в лаборатории разрабатывают печенье и батончики-мюсли.



«Пивная дробина представляет собой разваренный солод, остающийся после варки и откачки сусла, и состоит из частиц ядер и оболочки зерна. В основном смесь используется как корм для животных. Между тем в ней содержится полезные крахмал и клетчатка (источники моносахаров — глюкозы, кислозы), витамины (в основном группы B, а также C и D), минералы, бета-глюканы, являющиеся пребиотиками — «пищей» для микроорганизмов, полезных для кишечника», — говорится в сообщении.



Также, в пресс-службе отметили, что продукты из отходов пивоваренного производства особенно полезны для жителей мегаполисов.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">25 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:36</span><br /><strong>УрФУ предлагает жителям мегаполисов употреблять корм для животных</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 25.06.2019. Уральский федеральный университет (УрФУ) предлагает жителям мегаполисов употреблять в пищу корм для животных. Об этом сообщили в пресс-службе университета.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087916-urfu-predlagaet-zhitelyam-megapolisov-upotreblyat-korm-dlya-zhivotnyh.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: