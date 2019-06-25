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Официальный курс доллара США снизился на 38 коп., евро — на 36 коп.
25 июнь 2019 (15:30)
УрБК, Москва, 25.06.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 июня 2019 года. Курс долл. США снизился на 38,66 коп. до 62,52 руб., евро — на 36,50 коп. до 71,23 руб.
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