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Клиентам Сбербанка и ВТБ не приходят sms от «Билайна» для подтверждения платежей
25 июнь 2019 (15:15)
УрБК, Москва, 25.06.2019. Клиентам Сбербанка и ВТБ не приходят sms-сообщения от «Билайна» для подтверждения входа в онлайн-систему и совершения платежей, сообщает РИА «Новости».
Как пояснили в пресс-службе «Билайна», в результате перенастройки оборудования временно части абонентов смс доходили не в полном объеме.
В колл-центре ВТБ сообщили, что в настоящий момент по независящим от банка причинам увеличены сроки доставки смс-сообщений для входа в систему.
«Работоспособность сервиса будет восстановлена в ближайшее время, после восстановления сервиса вы получите sms с ранее запрошенными кодами. После этого вам будет необходимо повторно войти в систему и запросить новый код. Приносим извинения от лица банка за предоставленные неудобства», — сказали в колл-центре банка.
Также они отметили, что сейчас есть временные ограничения по доставке 3D Secure sms и для входа в «ВТБ Онлайн»
Вместе с тем, в колл-центре Сбербанка сообщили, что проблема с доставкой sms действительно существует, но системы банка работают штатно, а сбой произошел у «Билайна».
Как пояснили в пресс-службе «Билайна», в результате перенастройки оборудования временно части абонентов смс доходили не в полном объеме.
В колл-центре ВТБ сообщили, что в настоящий момент по независящим от банка причинам увеличены сроки доставки смс-сообщений для входа в систему.
«Работоспособность сервиса будет восстановлена в ближайшее время, после восстановления сервиса вы получите sms с ранее запрошенными кодами. После этого вам будет необходимо повторно войти в систему и запросить новый код. Приносим извинения от лица банка за предоставленные неудобства», — сказали в колл-центре банка.
Также они отметили, что сейчас есть временные ограничения по доставке 3D Secure sms и для входа в «ВТБ Онлайн»
Вместе с тем, в колл-центре Сбербанка сообщили, что проблема с доставкой sms действительно существует, но системы банка работают штатно, а сбой произошел у «Билайна».
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