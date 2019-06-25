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«Атомстройкомплекс» нарушил договоренности с жителями района УНЦ и администрацией Екатеринбурга







Фотография предоставлена жителями дома по адресу ул. Амундсена, 135



Напомним, что «Атомстройкомплекс» пообещал жителям района свободный доступ на территорию парка. Однако в январе этого года строительная компания отгородила его забором. Жители района лишились доступа на озелененную территорию, а также половины детской площадки жилого дома по ул. Амундсена, 135.



Глава Екатеринбурга Александр Высокинский 1 июня провел выездную



В результате была достигнута договоренность, что пока не будут выработаны пути решения конфликтной ситуации, «Атомстройкомплекс» никаких работ на этом земельном участке проводить не будет.





Фотография предоставлена жителями дома по адресу ул. Амундсена, 135



Между тем, как рассказали УрБК жители района УНЦ, на проблемной территории вновь появилась строительная техника корпорации. При этом представители «Атомстройкомплекса» на слова местных жителей о моратории на строительные работы никак не отреагировали.





Фотография предоставлена жителями дома по адресу ул. Амундсена, 135



«На сегодняшний день строительные работы возобновились. И мы, местные жители, попросили остановить работы. Они сказали: «Нет, мы не остановим. Нам начальство сказало делать, мы будем делать». Я попросила телефон начальства, мне отказали. Позвонили в администрацию Ленинского района, там передали информацию в Главархитектуру. На данный момент все кипят. Если сейчас не остановят работы, мы перейдем к активным действиям», — сообщила УрБК жительница УНЦ в понедельник. УрБК, Екатеринбург, 25.06.2019. Корпорация «Атомстройкомплекс» нарушила договоренности с администрацией Екатеринбурга и жителями района УНЦ, которые касались спорного земельного участка рядом с ЖК «WOODS». Со вчерашнего дня, вопреки соглашению о моратории на проведение здесь дальнейших работ, девелопер вновь вывел на территорию строительную технику.Напомним, что «Атомстройкомплекс» пообещал жителям района свободный доступ на территорию парка. Однако в январе этого года строительная компания отгородила его забором. Жители района лишились доступа на озелененную территорию, а также половины детской площадки жилого дома по ул. Амундсена, 135.Глава Екатеринбурга Александр Высокинский 1 июня провел выездную встречу с жителями района УНЦ, ЖК «WOODS» и «Атомстройкомплексом», где выслушал позиции конфликтующих сторон и на месте выяснял причины конфликта. Через неделю, 7 мая, в администрации он обсудил с конфликтующими сторонами возможные пути решения вопроса.В результате была достигнута договоренность, что пока не будут выработаны пути решения конфликтной ситуации, «Атомстройкомплекс» никаких работ на этом земельном участке проводить не будет.Между тем, как рассказали УрБК жители района УНЦ, на проблемной территории вновь появилась строительная техника корпорации. При этом представители «Атомстройкомплекса» на слова местных жителей о моратории на строительные работы никак не отреагировали.«На сегодняшний день строительные работы возобновились. И мы, местные жители, попросили остановить работы. Они сказали: «Нет, мы не остановим. Нам начальство сказало делать, мы будем делать». Я попросила телефон начальства, мне отказали. Позвонили в администрацию Ленинского района, там передали информацию в Главархитектуру. На данный момент все кипят. Если сейчас не остановят работы, мы перейдем к активным действиям», — сообщила УрБК жительница УНЦ в понедельник.

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