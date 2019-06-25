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Свердловская полиция объявила в розыск руководителя КПК «Финансовые активы»

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2019. Сотрудники ГУ МВД России по Свердловской области объявили в федеральный розыск руководителя кредитно-потребительского кооператива (КПК) «Финансовые активы» Ришата Батыршина. Об этом сообщил руководитель пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых.



По его словам, Р. Батыршин подозревается по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».



Как полагают в правоохранительных органах, Ришат Батыршин привлекал в КПК «Финансовые активы» средства граждан, обещая вкладчикам доходность на уровне 37 — 180% годовых. Впоследствии подозреваемый скрылся.



Офисы кредитно-потребительского кооператива располагались в Екатеринбурге и в Магнитогорске. Количество пострадавших от деятельности КПК «Финансовые активы» и сумма ущерба не уточняются.

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