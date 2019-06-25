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В Екатеринбурге судебные приставы взыскали почти 5 млн рублей с управляющей компании за долги по зарплате

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2018. В Екатеринбурге управляющая компания задолжала своим сотрудникам зарплату почти на 5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.



«224 работника управляющей компании от сантехника до управляющих недополучили от своего работодателя причитающуюся им заработную плату и обратились в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга. В общей сложности за период с 2018 года по настоящее время на исполнении находилось 224 исполнительных производства на сумму 4,9 млн руб.», — говорится в сообщении.



Судебные приставы Железнодорожного районного отдела Екатеринбурга вынесли постановление об обращении взыскания на имущественные права должника, постановление направлено для исполнения в Единый расчетный центр.



Теперь часть коммунальных платежей, поступающих в распоряжение управляющей компании перечисляется работникам организации в счет погашения задолженности по заработной плате.



На сегодняшний день окончено 222 исполнительных производства на сумму 4,86 млн руб., оставшиеся денежные средства поступят работникам в ближайшие дни.

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