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В Екатеринбурге судебные приставы взыскали почти 5 млн рублей с управляющей компании за долги по зарплате
25 июнь 2019 (13:50)
УрБК, Екатеринбург, 25.06.2018. В Екатеринбурге управляющая компания задолжала своим сотрудникам зарплату почти на 5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.
«224 работника управляющей компании от сантехника до управляющих недополучили от своего работодателя причитающуюся им заработную плату и обратились в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга. В общей сложности за период с 2018 года по настоящее время на исполнении находилось 224 исполнительных производства на сумму 4,9 млн руб.», — говорится в сообщении.
Судебные приставы Железнодорожного районного отдела Екатеринбурга вынесли постановление об обращении взыскания на имущественные права должника, постановление направлено для исполнения в Единый расчетный центр.
Теперь часть коммунальных платежей, поступающих в распоряжение управляющей компании перечисляется работникам организации в счет погашения задолженности по заработной плате.
На сегодняшний день окончено 222 исполнительных производства на сумму 4,86 млн руб., оставшиеся денежные средства поступят работникам в ближайшие дни.
«224 работника управляющей компании от сантехника до управляющих недополучили от своего работодателя причитающуюся им заработную плату и обратились в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга. В общей сложности за период с 2018 года по настоящее время на исполнении находилось 224 исполнительных производства на сумму 4,9 млн руб.», — говорится в сообщении.
Судебные приставы Железнодорожного районного отдела Екатеринбурга вынесли постановление об обращении взыскания на имущественные права должника, постановление направлено для исполнения в Единый расчетный центр.
Теперь часть коммунальных платежей, поступающих в распоряжение управляющей компании перечисляется работникам организации в счет погашения задолженности по заработной плате.
На сегодняшний день окончено 222 исполнительных производства на сумму 4,86 млн руб., оставшиеся денежные средства поступят работникам в ближайшие дни.
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