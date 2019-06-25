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В Екатеринбурге закрывают движение по улице Рассветной и на перекрестке улиц Победы и Индустрии

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2018. В Екатеринбурге закрывают движение по улице Рассветной и на перекрестке улиц Победы и Индустрии, соответствующая информация опубликована на официальном портале города.



«В связи с ремонтом трамвайных путей ЕМУП «Гортранс» на перекрестке улиц Победы и Индустрии с 23.00 5 июля 2019 года до 06.00 8 июля 2019 года будет закрыто движение трамваев, идущих по маршрутам №7, 8, 22 и 24 по улице Победы от остановки «Кузнецова» до остановки «Лукиных» в обоих направлениях. На этот же период закрывается и движение автомобильного транспорта на перекрестке Победы и Индустрии», — говорится в сообщении.



В Кировском районе по улице Рассветной от строения №11 до дома №13д индивидуальный предприниматель закрыл движение до 30 июня 2019 года в связи с проведением ремонтных работ.

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