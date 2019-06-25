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Правительство РФ не будет продлевать соглашение о контроле цен на топливо

УрБК, Москва, 25.06.2019. Российское правительство не станет продлевать соглашение с нефтяными компаниями о контроле цен на бензин после 1 июля, пишут «Ведомости».



Такое решение было принято на заседании правительства с участием первого заместителя председателя правительства РФ Антона Силуанова и заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака с нефтяниками 17 июня. Соглашение истекает 1 июля. Правительство и топливные компании договорились на словах, что рост цен на бензин не превысит темпы инфляции.



Весной 2018 года на фоне роста цен на топливо правительство РФ договорилось с нефтяниками о сдерживании цен. С 1 ноября начали действовать соглашения компаний с ФАС и Минэнерго о стабилизации рынка топлива. В марте было принято решение продлить действие соглашений до конца июня.

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