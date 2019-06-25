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Минтранс увеличит тариф «Платона» на 14 коп. до 2,04 рубля за 1 километр
25 июнь 2019 (12:07)
С 1 июля этого года размер индексации тарифа государственной системы «Платон» будет снижен более чем в два раза от величины накопленной инфляции и составит 14 коп. Соответственно, для грузоперевозчиков размер платы за использование федеральных дорог будет равен 2,04 руб. за км вместо нынешних 1,9 руб. за км. Об этом сообщает пресс-центр Минтранса.
Отмечается, что планируемая изначально ежегодная индексация платы по системе «Платон» на размер инфляции ранее переносилась трижды — в 2016, 2017 и 2018 годах.
«Для снижения нагрузки на предпринимателей и обеспечения плавности изменения инфраструктурного тарифа мы отказались от одномоментной индексации сразу на полный размер накопленной инфляции и достигнем этого показателя в течение трех лет. С 1 февраля 2020 года тариф госсистемы «Платон» составит 2,20 руб. за км, с 1 февраля 2021 года — 2,35 руб. за км. Далее индексация будет проводиться с 1 февраля каждого календарного года на размер годовой инфляции, согласно прогнозам, примерно на 4%», — цитирует пресс-центр министра транспорта России Евгения Дитриха.
Минтранс считает, что такой подход также позволит увеличить количество ремонтируемых дорог и мостов за счет дополнительных средств от системы «Платон». Это положительно скажется на безопасности движения и скорости доставки грузов, отмечают в ведомстве.
В госсистеме «Платон» зарегистрировано 1,2 млн транспортных средств. За время ее работы объем поступлений в Дорожный фонд России достиг 77 млрд руб., за счет которых уже отремонтировано более 2 тыс. км дорог, восстановлено и построено более 30 мостов в 40 регионах страны.
Отмечается, что планируемая изначально ежегодная индексация платы по системе «Платон» на размер инфляции ранее переносилась трижды — в 2016, 2017 и 2018 годах.
«Для снижения нагрузки на предпринимателей и обеспечения плавности изменения инфраструктурного тарифа мы отказались от одномоментной индексации сразу на полный размер накопленной инфляции и достигнем этого показателя в течение трех лет. С 1 февраля 2020 года тариф госсистемы «Платон» составит 2,20 руб. за км, с 1 февраля 2021 года — 2,35 руб. за км. Далее индексация будет проводиться с 1 февраля каждого календарного года на размер годовой инфляции, согласно прогнозам, примерно на 4%», — цитирует пресс-центр министра транспорта России Евгения Дитриха.
Минтранс считает, что такой подход также позволит увеличить количество ремонтируемых дорог и мостов за счет дополнительных средств от системы «Платон». Это положительно скажется на безопасности движения и скорости доставки грузов, отмечают в ведомстве.
В госсистеме «Платон» зарегистрировано 1,2 млн транспортных средств. За время ее работы объем поступлений в Дорожный фонд России достиг 77 млрд руб., за счет которых уже отремонтировано более 2 тыс. км дорог, восстановлено и построено более 30 мостов в 40 регионах страны.
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