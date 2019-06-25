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Счетная палата РФ открывает «Горячую линию» по проблемам экологии
25 июнь 2019 (12:06)
УрБК, Москва, 25.06.2019. Счетная палата РФ открывает «Горячую линию» по проблемам экологии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Счетная палата проводит мониторинг реализации национальных проектов, одна из задач которого — выявление проблем на начальном этапе, когда есть возможность исправить недостатки, допущенные при планировании.
В 2019 году в России стартовал национальный проект «Экология». С его помощью правительство планирует решить целый комплекс задач. В частности, речь идет о снижении загрязнения атмосферного воздуха, очищении водоемов, ликвидации свалок и создании новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами.
«Национальный проект направлен на улучшение жизни граждан, поэтому именно общественное мнение об успехах и возникающих трудностях играет немаловажную роль в оценке результативности. Мы хотим, чтобы Ваше мнение было услышано, поэтому предлагаем ответить на несколько вопросов», — говорится в сообщении.
«Горячая линия» по проблемам экологии будет работать два месяца. Ее результаты будут использованы при мониторинге нацпроекта «Экология». В раздел можно попасть с главной страницы официального сайта Счетной палаты.
В «Национальном экологическом рейтинге регионов РФ» по итогам весны 2019 года, составленном общероссийской общественной организацией «Зеленый патруль» совместно с Союзом «Национальный экологический корпус» Челябинская область заняла 84-е место, а Свердловская область последнее, 85-е место.
Счетная палата проводит мониторинг реализации национальных проектов, одна из задач которого — выявление проблем на начальном этапе, когда есть возможность исправить недостатки, допущенные при планировании.
В 2019 году в России стартовал национальный проект «Экология». С его помощью правительство планирует решить целый комплекс задач. В частности, речь идет о снижении загрязнения атмосферного воздуха, очищении водоемов, ликвидации свалок и создании новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами.
«Национальный проект направлен на улучшение жизни граждан, поэтому именно общественное мнение об успехах и возникающих трудностях играет немаловажную роль в оценке результативности. Мы хотим, чтобы Ваше мнение было услышано, поэтому предлагаем ответить на несколько вопросов», — говорится в сообщении.
«Горячая линия» по проблемам экологии будет работать два месяца. Ее результаты будут использованы при мониторинге нацпроекта «Экология». В раздел можно попасть с главной страницы официального сайта Счетной палаты.
В «Национальном экологическом рейтинге регионов РФ» по итогам весны 2019 года, составленном общероссийской общественной организацией «Зеленый патруль» совместно с Союзом «Национальный экологический корпус» Челябинская область заняла 84-е место, а Свердловская область последнее, 85-е место.
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