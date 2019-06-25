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В Екатеринбурге прокуратура начала проверку по факту обрушения чердачного перекрытия в многоквартирном доме
25 июнь 2019 (11:40)
УрБК, Екатеринбург, 25.06.2018. В Екатеринбурге начата проверка по факту обрушения чердачного перекрытия в многоквартирном доме. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По предварительной информации, 24 июня 2019 года в многоквартирном доме № 17 по ул. Старых Большевиков в ходе проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в квартире № 5 произошло частичное обрушение чердачного перекрытия. В тот момент жильцы в указанной квартире отсутствовали, пострадавших нет.
Управление указанным многоквартирным домом осуществляет ООО «УК ЖКХ Орджоникидзевского района Екатеринбурга».
В соответствии с региональной программой «Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Свердловской области и подлежащих капитальному ремонту в 2015 — 2044 года» по муниципальному образованию «город Екатеринбург» ремонт фасада, крыши, подвальных помещений и внутридомовых инженерных систем в доме запланирован на 2018 — 2020 годы.
В настоящее время по адресу ул. Старых Большевиков, 17 проводятся работы по ремонту фасада, системы водоотведения. Непосредственно выполнение работ осуществляет подрядная организация ООО «СК «УКС Каменскстрой», услуги строительного контроля осуществляет ООО «ВЕСТ». Срок сдачи объекта в соответствии с договором установлен до 1 августа 2019 года.
«По факту возможных нарушений, допущенных при выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества дома, прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга проводит проверку. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры реагирования», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, 24 июня 2019 года в многоквартирном доме № 17 по ул. Старых Большевиков в ходе проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в квартире № 5 произошло частичное обрушение чердачного перекрытия. В тот момент жильцы в указанной квартире отсутствовали, пострадавших нет.
Управление указанным многоквартирным домом осуществляет ООО «УК ЖКХ Орджоникидзевского района Екатеринбурга».
В соответствии с региональной программой «Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Свердловской области и подлежащих капитальному ремонту в 2015 — 2044 года» по муниципальному образованию «город Екатеринбург» ремонт фасада, крыши, подвальных помещений и внутридомовых инженерных систем в доме запланирован на 2018 — 2020 годы.
В настоящее время по адресу ул. Старых Большевиков, 17 проводятся работы по ремонту фасада, системы водоотведения. Непосредственно выполнение работ осуществляет подрядная организация ООО «СК «УКС Каменскстрой», услуги строительного контроля осуществляет ООО «ВЕСТ». Срок сдачи объекта в соответствии с договором установлен до 1 августа 2019 года.
«По факту возможных нарушений, допущенных при выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества дома, прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга проводит проверку. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры реагирования», — говорится в сообщении.
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