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ММК представит свои возможности на международном форуме в Германии

УрБК, Магнитогорск, 25.06.2019. Сегодня в Дюссельдорфе начинает работу международная выставка металлургических технологий METEC 2019, участие в которой принимает Магнитогорский металлургический комбинат (ММК). Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК».



На стенде ММК посетители форума смогут ознакомиться с широким спектром продукции и технологических возможностей одной из крупнейших металлургических компаний России.



В результате масштабного технического перевооружения последних лет Магнитка освоила выпуск современной, востребованной рынком инновационной продукции: высокорентабельного толстолистового проката для нефтегазовой отрасли, судо-, мосто- и машиностроения; высококачественного холоднокатаного и оцинкованного листа, в том числе из высокопрочных марок стали, предназначенного для автомобильной отрасли; широчайшего сортамента иного листового и сортового проката; продукции дальнейших переделов, включая оцинкованный прокат и прокат с полимерным покрытием.



Все это ММК готов предложить своим потребителям на европейском рынке, который относится к числу ключевых и перспективных направлений продаж металлопродукции компании в дальнее зарубежье.



Десятая Международная специализированная выставка технологий в металлургическом производстве METEC 2019 проходит в Дюссельдорфе с 25 по 29 июня. Это крупнейший специализированный форум в мире, который охватывает все области технологических процессов металлургии. Выставка проходит раз в четыре года. Форум 2015 года собрал 2 тыс. 214 экспонентов со всего мира, его посетили 78 тыс. человек из 120 стран.

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