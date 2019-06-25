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В Екатеринбурге вынесен приговор членам ОПГ за серию нападений на салоны сотовой связи

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2018. Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор четырем участникам преступной группы, которая совершила серию разбойных нападений на салоны сотовой связи. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



В суде рассматривалось уголовное дело в отношении Акмалджона Милтикова, Кирилла Шестерина, Евгения Россошанскома и Айку Джулакяна.



По словам В. Горелых, подсудимые были признаны виновными по статье 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение, в том числе организованной группой» и статье 162 УК РФ «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в помещение или в крупном размере, в том числе совершенный организованной группой».



«В период с ноября 2017 года по февраль 2018 года группа совершала налеты с применением оружия на салоны сотовой связи и продовольственные магазины Екатеринбурга и Свердловской области, похищая деньги, телефоны и ноутбуки. Ущерб от противоправных действий составил порядка 4 миллионов рублей. Членов группы, численностью шесть человек, задержали сотрудники ОБОП», — сказал руководитель пресс-службы областного ГУ МВД.



По решению суда Акмалджону Милтикову за совершение разбоя назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы. Кириллу Шестерину и Евгению Россошанскому за совершение десяти эпизодов краж и разбоев — 13 и 12 лет лишения свободы соответственно. Айка Джулакяна был признан виновным в совершении девяти разбойных нападений. Суд приговорил его к 9 годам лишения свободы. Все осужденные будут отправлены в исправительные колонии строгого режима.



Ранее суд вынес приговор организатору ОПГ (17 лет лишения свободы в колонии строго режима) и его сообщнику (15 лет лишения свободы в колонии особого режима).

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