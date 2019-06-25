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В Екатеринбурге вынесен приговор членам ОПГ за серию нападений на салоны сотовой связи
25 июнь 2019 (10:28)
УрБК, Екатеринбург, 25.06.2018. Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор четырем участникам преступной группы, которая совершила серию разбойных нападений на салоны сотовой связи. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
В суде рассматривалось уголовное дело в отношении Акмалджона Милтикова, Кирилла Шестерина, Евгения Россошанскома и Айку Джулакяна.
По словам В. Горелых, подсудимые были признаны виновными по статье 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение, в том числе организованной группой» и статье 162 УК РФ «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в помещение или в крупном размере, в том числе совершенный организованной группой».
«В период с ноября 2017 года по февраль 2018 года группа совершала налеты с применением оружия на салоны сотовой связи и продовольственные магазины Екатеринбурга и Свердловской области, похищая деньги, телефоны и ноутбуки. Ущерб от противоправных действий составил порядка 4 миллионов рублей. Членов группы, численностью шесть человек, задержали сотрудники ОБОП», — сказал руководитель пресс-службы областного ГУ МВД.
По решению суда Акмалджону Милтикову за совершение разбоя назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы. Кириллу Шестерину и Евгению Россошанскому за совершение десяти эпизодов краж и разбоев — 13 и 12 лет лишения свободы соответственно. Айка Джулакяна был признан виновным в совершении девяти разбойных нападений. Суд приговорил его к 9 годам лишения свободы. Все осужденные будут отправлены в исправительные колонии строгого режима.
Ранее суд вынес приговор организатору ОПГ (17 лет лишения свободы в колонии строго режима) и его сообщнику (15 лет лишения свободы в колонии особого режима).
В суде рассматривалось уголовное дело в отношении Акмалджона Милтикова, Кирилла Шестерина, Евгения Россошанскома и Айку Джулакяна.
По словам В. Горелых, подсудимые были признаны виновными по статье 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение, в том числе организованной группой» и статье 162 УК РФ «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в помещение или в крупном размере, в том числе совершенный организованной группой».
«В период с ноября 2017 года по февраль 2018 года группа совершала налеты с применением оружия на салоны сотовой связи и продовольственные магазины Екатеринбурга и Свердловской области, похищая деньги, телефоны и ноутбуки. Ущерб от противоправных действий составил порядка 4 миллионов рублей. Членов группы, численностью шесть человек, задержали сотрудники ОБОП», — сказал руководитель пресс-службы областного ГУ МВД.
По решению суда Акмалджону Милтикову за совершение разбоя назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы. Кириллу Шестерину и Евгению Россошанскому за совершение десяти эпизодов краж и разбоев — 13 и 12 лет лишения свободы соответственно. Айка Джулакяна был признан виновным в совершении девяти разбойных нападений. Суд приговорил его к 9 годам лишения свободы. Все осужденные будут отправлены в исправительные колонии строгого режима.
Ранее суд вынес приговор организатору ОПГ (17 лет лишения свободы в колонии строго режима) и его сообщнику (15 лет лишения свободы в колонии особого режима).
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