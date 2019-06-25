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В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение
25 июнь 2019 (10:07)
УрБК, Екатеринбург, 25.06.2019. Синоптики объявили на Среднем Урале штормовое предупреждение. 25 июня местами ожидаются грозы, сильные дожди, град и шквалистое усиление ветра до 23-28 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
«В связи неблагоприятным прогнозом возможно подтопление улиц и пониженных участков местности, повреждение ветхих строений, падение деревьев и слабо закреплённых конструкций, аварийные сбои в работе энергообъектов, нарушение движения автотранспорта, повреждение сельскохозяйственных культур. Населению не следует игнорировать прогнозы синоптиков, необходимо своевременно предпринимать меры защиты от непогоды и с учетом этого планировать свои дела», — говорится в сообщении.
Прогноз погоды и возможных чрезвычайных ситуаций с соответствующими рекомендациями направлен в органы власти, местного самоуправления, заинтересованные министерства, ведомства и на объекты инфраструктуры.
«В связи неблагоприятным прогнозом возможно подтопление улиц и пониженных участков местности, повреждение ветхих строений, падение деревьев и слабо закреплённых конструкций, аварийные сбои в работе энергообъектов, нарушение движения автотранспорта, повреждение сельскохозяйственных культур. Населению не следует игнорировать прогнозы синоптиков, необходимо своевременно предпринимать меры защиты от непогоды и с учетом этого планировать свои дела», — говорится в сообщении.
Прогноз погоды и возможных чрезвычайных ситуаций с соответствующими рекомендациями направлен в органы власти, местного самоуправления, заинтересованные министерства, ведомства и на объекты инфраструктуры.
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