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В Камышлове приостановлена работа пекарни из-за антисанитарии и грызунов

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2019. В Камышлове в ООО «Торговый дом Камхлеб» на 90 суток приостановлена работа за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.



По сообщению пресс-службы Свердловского областного суда, в ходе проверки Роспотребнадзора был выявлен ряд серьезных нарушений, допущенных при производстве хлеба и мучных кондитерских изделий на хлебопекарне.



Так, в производственных помещениях были обнаружены экскременты грызунов, на столе готовой продукции нашли бактерии группы кишечной палочки, стирка одежды на предприятии осуществлялась в комнате для хранения одежды и обуви, складские помещения не мылись должным образом. Также не организовано и не проводится обучение персонала по вопросам дезинфектологии, а производственный контроль проводится не в полном объеме.



Камышловский районный суд приостановил деятельность хлебопекарни на 90 суток.



Представитель юридического лица обжаловал постановление в Свердловском областном суде.



Судья апелляционной инстанции внес изменение в решение суда первой инстанции лишь в части исчисления срока наказания — был засчитан срок временного запрета деятельности в соответствие с протоколом от 24 мая 2019 года, составленным должностным лицом Роспотребнадзора. В остальной части постановление судьи Камышловского районного суда Свердловский областной суд оставил без изменений.

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