«Уральские авиалинии» бесплатно переоформят билеты до Грузии на любые другие рейсы

Таблица предоставлена пресс-службой авиакомпании «Уральские авиалинии»

Таблица предоставлена пресс-службой авиакомпании «Уральские авиалинии»

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» в связи с временным запретом полетов в Грузию предлагает пассажирам, купившим билеты в Грузию на вылет после 8 июля, бесплатно переоформить их на любой другой регулярный рейс перевозчика в РФ и СНГ. Об этом сообщает пресс-служба компании.«Отмена полетов в Грузию не повод отказываться от отпуска. «Уральские авиалинии» предлагают пассажирам, купившим билеты в города Грузии на вылеты после 8 июля, рассмотреть другие маршруты, чтобы не отменять свой долгожданный отпуск. Пассажиры могут без доплат изменить перевозку и отправиться в насыщенные культурной жизнью Москву и Санкт-Петербург, на жаркие морские курорты российского юга, Азербайджана и Калининградской области, в туристические походы на Алтай, в тур по Байкалу, Колыме или к друзьям и родственникам, живущим на другом конце нашей страны, а также повысить жизненный тонус в Кавказских Минеральных Водах», — говорится в сообщении.Авиакомпания отменила все рейсы и закрыла продажу авиабилетов в Грузию в соответствии с Указом Президента РФ от 21.06.2019 «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий». Пассажирам, купившим билеты в Грузию с датами вылетов после 8 июля, будет возвращена полная стоимость авиабилетов либо переоформлен маршрут перелета.