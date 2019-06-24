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«Уральские авиалинии» бесплатно переоформят билеты до Грузии на любые другие рейсы
24 июнь 2019 (18:03)
УрБК, Екатеринбург, 24.06.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» в связи с временным запретом полетов в Грузию предлагает пассажирам, купившим билеты в Грузию на вылет после 8 июля, бесплатно переоформить их на любой другой регулярный рейс перевозчика в РФ и СНГ. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Отмена полетов в Грузию не повод отказываться от отпуска. «Уральские авиалинии» предлагают пассажирам, купившим билеты в города Грузии на вылеты после 8 июля, рассмотреть другие маршруты, чтобы не отменять свой долгожданный отпуск. Пассажиры могут без доплат изменить перевозку и отправиться в насыщенные культурной жизнью Москву и Санкт-Петербург, на жаркие морские курорты российского юга, Азербайджана и Калининградской области, в туристические походы на Алтай, в тур по Байкалу, Колыме или к друзьям и родственникам, живущим на другом конце нашей страны, а также повысить жизненный тонус в Кавказских Минеральных Водах», — говорится в сообщении.
Таблица предоставлена пресс-службой авиакомпании «Уральские авиалинии»
Авиакомпания отменила все рейсы и закрыла продажу авиабилетов в Грузию в соответствии с Указом Президента РФ от 21.06.2019 «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий». Пассажирам, купившим билеты в Грузию с датами вылетов после 8 июля, будет возвращена полная стоимость авиабилетов либо переоформлен маршрут перелета.
«Отмена полетов в Грузию не повод отказываться от отпуска. «Уральские авиалинии» предлагают пассажирам, купившим билеты в города Грузии на вылеты после 8 июля, рассмотреть другие маршруты, чтобы не отменять свой долгожданный отпуск. Пассажиры могут без доплат изменить перевозку и отправиться в насыщенные культурной жизнью Москву и Санкт-Петербург, на жаркие морские курорты российского юга, Азербайджана и Калининградской области, в туристические походы на Алтай, в тур по Байкалу, Колыме или к друзьям и родственникам, живущим на другом конце нашей страны, а также повысить жизненный тонус в Кавказских Минеральных Водах», — говорится в сообщении.
Таблица предоставлена пресс-службой авиакомпании «Уральские авиалинии»
Авиакомпания отменила все рейсы и закрыла продажу авиабилетов в Грузию в соответствии с Указом Президента РФ от 21.06.2019 «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий». Пассажирам, купившим билеты в Грузию с датами вылетов после 8 июля, будет возвращена полная стоимость авиабилетов либо переоформлен маршрут перелета.
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