Новости дня

В Екатеринбурге в суд передано уголовное дело о краже автомобилей на сумму 4,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2018. В Екатеринбурге перед судом предстанет предполагаемый участник преступной группы, члены которой похитили автомобили на общую сумму более 4,5 млн руб. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России.



По версии следствия, обвиняемый участвовал в кражах с мая по август 2018 года. За этот период было похищено три автомобиля: Toyota Land Cruiser, Toyota RAV4 и Lexus NX 200T.



«Злоумышленники с помощью специального радиоэлектронного оборудования отключали противоугонную систему автомобиля, запускали двигатель и уезжали на приглянувшейся машине. Подельники занимались поиском «нужного» автомобиля, сопровождением похищенного транспорта до укромных мест на территории города и Свердловской области. После, они сбывали автомобили третьим лицам и распределяли криминальные доходы между собой», — говорится в сообщении.



Предполагаемому участнику преступной группы было предъявлено обвинение по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража в особо крупном размере». Уголовное дело передано для рассмотрения по существу в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.



Расследование уголовного дела в отношении другого предполагаемого участника группы находится на завершающей стадии.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">24 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:24</span><br /><strong>В Екатеринбурге в суд передано уголовное дело о краже автомобилей на сумму 4,5 млн рублей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 24.06.2018. В Екатеринбурге перед судом предстанет предполагаемый участник преступной группы, члены которой похитили автомобили на общую сумму более 4,5 млн руб. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087889-v-ekaterinburge-v-sud-peredano-ugolovnoe-delo-o-krazhe-avtomobiley-na-summu-45-mln-rubley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: