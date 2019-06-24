Новости дня
В Екатеринбурге в суд передано уголовное дело о краже автомобилей на сумму 4,5 млн рублей
24 июнь 2019 (17:24)
УрБК, Екатеринбург, 24.06.2018. В Екатеринбурге перед судом предстанет предполагаемый участник преступной группы, члены которой похитили автомобили на общую сумму более 4,5 млн руб. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России.
По версии следствия, обвиняемый участвовал в кражах с мая по август 2018 года. За этот период было похищено три автомобиля: Toyota Land Cruiser, Toyota RAV4 и Lexus NX 200T.
«Злоумышленники с помощью специального радиоэлектронного оборудования отключали противоугонную систему автомобиля, запускали двигатель и уезжали на приглянувшейся машине. Подельники занимались поиском «нужного» автомобиля, сопровождением похищенного транспорта до укромных мест на территории города и Свердловской области. После, они сбывали автомобили третьим лицам и распределяли криминальные доходы между собой», — говорится в сообщении.
Предполагаемому участнику преступной группы было предъявлено обвинение по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража в особо крупном размере». Уголовное дело передано для рассмотрения по существу в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.
Расследование уголовного дела в отношении другого предполагаемого участника группы находится на завершающей стадии.
По версии следствия, обвиняемый участвовал в кражах с мая по август 2018 года. За этот период было похищено три автомобиля: Toyota Land Cruiser, Toyota RAV4 и Lexus NX 200T.
«Злоумышленники с помощью специального радиоэлектронного оборудования отключали противоугонную систему автомобиля, запускали двигатель и уезжали на приглянувшейся машине. Подельники занимались поиском «нужного» автомобиля, сопровождением похищенного транспорта до укромных мест на территории города и Свердловской области. После, они сбывали автомобили третьим лицам и распределяли криминальные доходы между собой», — говорится в сообщении.
Предполагаемому участнику преступной группы было предъявлено обвинение по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража в особо крупном размере». Уголовное дело передано для рассмотрения по существу в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.
Расследование уголовного дела в отношении другого предполагаемого участника группы находится на завершающей стадии.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Жителя Екатеринбурга будут судить за хищения дорогостоящих автомобилей на сумму более 21 млн рублей
- В Екатеринбурге будут судить трех мужчин за хищение 15 автомобилей
- В Екатеринбурге будут судить одного из участников группы, подозреваемой в хищениях автомобилей на сумму свыше 1,2 млн рублей
- В Екатеринбурге осужден лидер группы похитителей прокатных автомобилей
- В Екатеринбурге осужден участник группы похитителей 15 автомобилей