ЕВРАЗ проводит чемпионат по методике WorldSkills

Фотография предоставлена управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

Фотография предоставлена управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

Фотография предоставлена управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

В Новокузнецке с 24 по 27 июня на базе ЕВРАЗ ЗСМК пройдет четвёртый корпоративный чемпионат профессионального мастерства ЕВРАЗа по методике WorldSkills. Одновременно на комбинате стартует конкурс профессионального мастерства.В чемпионате примут участие более 300 специалистов и экспертов шести крупных промышленных предприятий: Западно-Сибирского и Нижнетагильского металлургических комбинатов, Качканарского горно-обогатительного комбината, Распадской угольной компании, ЕВРАЗ Ванадий Тулы, ЕвразТехники.По сообщению пресс-службы предприятия, ежегодно ЕВРАЗ расширяет границы корпоративных соревнований по методике WorldSkills. За четыре года число компетенций возросло в три раза, а количество участников увеличилось в пять раз.В этом году соревнования пройдут по двенадцати компетенциям: мехатроника, сварочные технологии, электромонтаж, лабораторный химический анализ, обработка листового металла, неразрушающий контроль, мобильная робототехника, инженерный дизайн CAD, мобильная робототехника, инженерное проектирование, реверсивный инжиниринг, охрана труда. Последние три компетенции — новые для чемпионата.В 2018 году ЕВРАЗ вошел в тройку лидеров чемпионата рабочих специальностей WorldSkills Hi-Tech в Екатеринбурге и приобщил к своей коллекции десять медалей: две золотые, пять серебряных и три бронзовые.Тогда WorldSkills Hi-Tech собрал 597 конкурсантов и более 450 опытных российских и зарубежных мастеров-экспертов. 36 сборных команд крупнейших российских госкорпораций и лидеров отечественной промышленности, сформированных по итогам корпоративных соревнований, соревновались в 40 компетенциях. Сотрудники ЕВРАЗ ЗСМК стали призерами в восьми компетенциях из двенадцати.Удачно выступили и юниоры. В компетенции «Электромонтаж 12+» воспитанники новокузнецкого центра детско-юношеского технического творчества «Меридиан» Григорий Чекушин и Макар Мухин выиграли серебряные медали», ученики 7-го класса подшефной школы № 49 Нижнего Тагила Максим Черников и Данил Чадов взяли бронзу.Высших наград удостоены Владимир Бутлевич (компетенция «Обработка листового металла»), а также Артем Казанцев и Александр Юнышев («Мобильная робототехника»). Серебро получили Андрей Кваст («Промышленная автоматика»), Илья Матинин («Неразрушающий контроль»), Алексей Богданов («Электромонтаж»), Алексей Виригин, Юлия Сусова, Разия Гвоздева и Наталья Семенова («Инженерное проектирование»). Бронзовые награды достались Максиму Игнатову и Артему Чуракову в компетенции «Мехатроника», а также Сергею Нагибину в компетенции «Реверсивный инжиниринг».Чемпионат профессионального мастерства ЕВРАЗа — масштабное мероприятие, которое объединяет на одной площадке лучших профессионалов компании — элиту рабочих специальностей. Организация подобных конкурсов позволяет совершенствовать систему подготовки молодых специалистов и повышать имидж компании. Победители корпоративных конкурсов входят в состав сборных команд Всероссийских соревнований.