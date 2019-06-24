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На ЕВРАЗ НТМК освоены новые виды фасонного металлопроката
24 июнь 2019 (16:58)
УрБК, Екатеринбург, 24.06.2019. С начала 2019 года на ЕВРАЗ НТМК освоено несколько новых видов фасонного металлопроката. Об этом сообщает Управление по связям с общественностью Регионального центра корпоративных отношений «Урал».
В цехе прокатки широкополочных балок изготовлена первая партия новой балки HE 200 по европейскому стандарту EN 10365-2017, в рельсобалочном цехе — равнополочный уголок № 20 по ГОСТ 8509-93.
Балка НЕ 200 относится к классу колонных двутавров, которые применяются в опорных конструкциях высотных зданий. На ЕВРАЗ НТМК есть возможность изготавливать такую балку пяти видов — с разной толщиной стенки и полки.
Равнополочный уголок №20 с шириной полки 200 мм, толщиной полки 25 мм и 30 мм используется в строительстве и востребован на рынке металлопродукции.
Освоение новых видов металлопроката на ЕВРАЗ НТМК будет продолжено.
В цехе прокатки широкополочных балок изготовлена первая партия новой балки HE 200 по европейскому стандарту EN 10365-2017, в рельсобалочном цехе — равнополочный уголок № 20 по ГОСТ 8509-93.
Балка НЕ 200 относится к классу колонных двутавров, которые применяются в опорных конструкциях высотных зданий. На ЕВРАЗ НТМК есть возможность изготавливать такую балку пяти видов — с разной толщиной стенки и полки.
Равнополочный уголок №20 с шириной полки 200 мм, толщиной полки 25 мм и 30 мм используется в строительстве и востребован на рынке металлопродукции.
Освоение новых видов металлопроката на ЕВРАЗ НТМК будет продолжено.
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