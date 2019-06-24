Павел Шиляев: Мы ставим задачу быть поставщиком №1 для российского автопрома

Фотография с официального сайта Магнитогорского металлургического комбината

— Мы очень внимательно следим за ходом реализации национальных проектов. Несомненно, они придадут дополнительное ускорение российской экономике, откроют новые горизонты для производителей, обеспечивающих реализацию президентского указа. Как вы знаете, существуют разные оценки возможных параметров этого ускорения, в частности, есть среди них и очень оптимистичные прогнозы, согласно которым можно ожидать 5-процентного прироста потребления металлопродукции. Какой бы ни оказалась реальная цифра — даже если несколько ниже, — роль нацпроектов в развитии отечественной экономики сложно переоценить.И конечно, совершенно очевидно, что для Магнитогорского металлургического комбината это обнадеживающая тенденция, ведь наш основной рынок — внутренний. Мы готовы своевременно и в необходимых объемах закрывать расширение спроса, во многом благодаря широкой продуктовой линейке, в которой представлены самые современные продукты с высокой добавленной стоимостью, востребованные строительной отраслью: оцинкованный прокат, прокат с полимерным покрытием и другие.— Почему? Если это будет плюсом к текущему росту, а текущий рост прогнозируется на уровне 1,5-2% в год, то даже дополнительные 3% — это очень хорошие объемы.— Нет, загрузка наших мощностей по итогам первого полугодия и так уже близка к 100%. Мы переориентировались на внутренний рынок не потому, что есть какие-то проблемы на внешних рынках, а потому, что внутренний рынок начал развиваться и показывать приличный рост. А экспортируем мы по остаточному принципу.— Мы действительно ставили задачу запустить горячую часть в 2018 году. Но ситуация в Турции с тех пор сильно изменилась — произошло существенное снижение спроса. И хотя мы осуществили в настоящий момент полную подготовку к запуску, в новых условиях мы не видим в нем смысла. По нашим прогнозам, возврат турецкой экономики на предыдущие объемы состоится через два-три года, не быстрее. В связи с этим, я думаю, в ближайшие два года мы горячую часть на турецком активе не запустим.— Да, это хорошая новость и для нас, и для турецкого рынка. Для турецких потребителей нет дополнительных ограничений, а значит, нет давления и на цены. Это поможет покупателям металлопродукции быстрее оправиться от нынешнего замедления экономики.— Сейчас у ММК доля продукции с высокой добавленной стоимостью составляет 48%. Это наивысший показатель среди российских металлургов. Мы шли к этому осознанно, реализовали большую инвестиционную программу, ввели новое оборудование, новые агрегаты — и закономерно достигли такой величины. В настоящее время мы заканчиваем реконструкцию стана 2 500 горячей прокатки, и это тоже внесет свой вклад в наращивание доли HVA-продукции. После этого на отрезке трех ближайших лет прирост доли продукции с высокой добавленной стоимостью будет происходить только за счет повышения эффективности, увеличения производительности уже действующего оборудования. Я думаю, что вполне реально довести долю HVA-продукции до 50%.Что касается инвестиций в новые проекты по последнему переделу, то здесь в обозримой перспективе мы себе новых целей не намечаем. Сейчас наши основные усилия сосредоточены на масштабной модернизации производств в рамках первого передела.— Магнитка уже находится в новом инвестиционном цикле. В 2015 году мы подвели итоги успешной реализации предыдущей стратегической программы, в основе которой лежало создание современных прокатных переделов. Тогда же на совете директоров была утверждена новая стратегия, рассчитанная на 2015-2025 годы. Она направлена, как я уже упоминал, на глобальную модернизацию первого передела, то есть аглококсодоменного производства. Мы ставим перед собой задачу не просто обновить наш начальный передел с применением наилучших доступных технологий, но существенно повысить экологичность производственных процессов. Значительные средства привлечены на оборудование строящихся объектов новейшими природоохранными установками.Первый из крупных проектов в рамках этой стратегии — строительство новой аглофабрики производительностью 5,5 млн тонн в год — мы завершаем уже в июле текущего года. Собираемся торжественно запустить фабрику, по нашей традиции, ко Дню металлурга. Одновременно с этим мы подписали контракт и приступили к работам по строительству новой коксовой батареи с производительностью 2,5 млн сухого валового кокса в год.— Доля магнитогорского металла во всем российском автопроме, включая иностранные производства, локализованные на территории страны, достигает примерно 50%. Это оптимальная для нас величина, в поддержании которой мы заинтересованы и дальше. Если говорить о конкретных компаниях, то в их числе все крупные игроки этого рынка. В их числе Renault — Nissan — Mitsubishi (куда входит «АвтоВАЗ») — международный альянс, представленный в России. Еще один наш важный партнер — компания Ford: хотя она сейчас и сокращает свои объемы, мы по-прежнему остаемся ее основным поставщиком. Мы также успешно сотрудничаем с Volkswagen Group, с российскими компаниями «КамАЗ», УАЗ, ГАЗ; развиваем сотрудничество с китайскими производителями, которые выходят на российский рынок.Мы действительно поставили перед собой задачу быть поставщиком номер один для автомобилистов в России. Вообще, автомобилестроители — одни из самых требовательных, искушенных клиентов, и когда мы работаем на них, наша металлургическая компетенция растет. Мы не просто продаем им свой металл, мы активно развиваем весь комплекс сервисов, ориентированных на клиента: качество, сроки, гибкость и многое другое. Таким образом, сотрудничество с автопромом для ММК — это одновременно и наращивание в нашем портфеле доли инновационной продукции с высокой добавленной стоимостью, и развитие клиентского сервиса. Автомобилестроители выступают для нас в роли своего рода контрольного покупателя.— Скорее не на мелкие заказы для среднего бизнеса, а на нишевые продукты. Здесь нам есть что представить широкой публике. В частности, уже три года, как мы вывели на рынок уникальный продукт — высокопрочные, износостойкие стали Magstrong. Их продажи растут стабильно темпами по 100% в год, и прошлый год не стал исключением. Благодаря применению этой стали удается значительно снизить вес изделий, а ее конкурентная цена позволяет эффективно заместить импортные аналоги. Среди покупателей новой марки стали — компании машиностроительной отрасли, производители сельхозтехники. Это очень требовательные клиенты. Но, как и в случае с прокатом для автопрома, это помогает нам развивать собственные металлургические и коммерческие компетенции.Еще один нишевый продукт, бренд, который мы вывели на рынок в 2018 году, — металлопрокат с трехслойным полимерным покрытием SteelArt. Он предельно точно воспроизводит структуру и фактуру натуральных материалов — и при этом обеспечивает более низкую стоимость и легкость монтажа. Уверен, что здесь мы тоже покажем хороший результат, обеспечим рынок этим специфическим, но высоковостребованным продуктом. В этой нише мы сейчас активно развиваемся и, по сути, конкурируем только с иностранными поставщиками.— Вы совершенно правы, во всем мире торговля уходит в онлайн. Точнее, находит там дополнительные возможности, позволяющие обеспечить более гибкий, точечный, кастомизированный подход к клиенту, в частности более тонко настроить параметры по срокам и качеству. Речь идет о продажах малых объемов продукции и относительно простого качества — своего рода commodity-сортамент. Это номенклатура нашего Торгового дома ММК, на площадке которого мы и планируем обновить и развивать интернет-продажи. В ближайший год мы планируем существенно обновить наши онлайн-сервисы по продаже металлопродукции, а также в целом веб-ресурсы компании. Думаю, в течение года мы доведем свои онлайн-продажи до 5%.— Мы всегда открыты к сотрудничеству. На протяжении всей своей истории Магнитка работала с большим количеством российских и иностранных производителей. При выборе партнера мы руководствуемся оптимальным соотношением технологий, цены и сервиса, которые мы можем получить от поставщика. Да, действительно, мы приступили к реализации уже третьего проекта в партнерстве с китайскими коллегами, поскольку результаты предыдущих проектов нас полностью устраивают. Но помимо китайских партнеров у нас в поставщиках и другие известные европейские и мировые бренды. Тут нет каких-то ограничений и предвзятости с нашей стороны.— Мы очень рады, что рейтинг ММК был повышен. Более того, мы буквально на этой неделе очень выгодно разместили еврооблигации, получили самую низкую ставку в этом году (ММК разместил пятилетние еврооблигации на 500 млн долл. США под 4,375% годовых — прим. ред.).