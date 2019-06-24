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Официальный курс доллара США снизился на 22 коп., евро вырос на 24 коп.

УрБК, Москва, 24.06.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 июня 2019 года. Курс долл. США снизился на 22 коп. до 62,90 руб., евро вырос на 24,83 коп. до 71,59 руб.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">24 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:04</span><br /><strong>Официальный курс доллара США снизился на 22 коп., евро вырос на 24 коп.</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;"></td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087882-oficialnyy-kurs-dollara-ssha-snizilsya-na-22-kop-evro-vyros-na-24-kop.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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