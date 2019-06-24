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Официальный курс доллара США снизился на 22 коп., евро вырос на 24 коп.
24 июнь 2019 (16:04)
УрБК, Москва, 24.06.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 июня 2019 года. Курс долл. США снизился на 22 коп. до 62,90 руб., евро вырос на 24,83 коп. до 71,59 руб.
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