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Mazda отзывает 938 автомобилей из-за возможных проблем с двигателем

УрБК, Москва, 24.06.2019. ООО «Мазда Мотор РУС» отзывает 938 автомобилей марки Mazda 6 и Mazda CX-5 из-за проблем с заслонкой впускного клапана, сообщает Росстандарт.



Отмечается, что отзыву подлежат автомобили, реализованные c апреля 2013 года по август 2018 года.



«Причиной отзыва транспортных средств, оборудованных дизельным двигателем, является то, что заслонка впускного клапана может застревать в закрытом положении из-за скопившегося нагара и приводить к некорректному измерению программным обеспечением угла положения заслонки и появлению ошибки неисправности. В худшем случае, это может привести к остановке двигателя», — говорится в сообщении.



Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв.



На автомобилях проверят заслонку впускного клапана и, в зависимости от результатов, произведут ее чистку или замену, перепрограммируют блок управления двигателем обновленным программным обеспечением. Все ремонтные работы бесплатны для владельцев.

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