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Свердловским регоператорам по работе с отходами пригрозили расторжением контрактов из-за нарушений

24 июнь 2019 (15:14)

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2019. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал расторгнуть контракты с регоператорами по работе с твердыми бытовыми отходами (ТБО) из-за нарушений. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Основанием для расторжения контрактов, как следует из заявления Е. Куйвашева, может стать отсутствие контейнерных площадок на территориях обслуживания и современной техники в парках регоператоров.

«У вас (регоператоров — прим. ред.) деньги на это есть. Если мы с вами за это лето не сдвинемся, и у вас не будет актуализированных совместных с главами планов, не будут уточнены маршрутизация, сроки и порядки вывозы, имейте в виду, мы с вами будем расставаться. Зафиксированных поводов более чем достаточно», — сказал губернатор на совещании с представителями региональных операторов.

Кроме того, в течение июля между коммерческими и бюджетными организациями должны быть заключены договоры на вывоз ТБО. В случае нарушения этих сроков Е. Куйвашев пригрозил отстранить должностные лица.

На прошлой неделе, 21 июня 2019 года, на «Прямую линию» с президентом РФ Владимиром Путиным поступила жалоба на не вывоз мусора в Верхней Салде. Данную территорию в качестве регоператора обслуживает ООО «Рифей». После «Прямой линии» прокуратура начала проверку регионального оператора.

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