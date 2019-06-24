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Свердловским регоператорам по работе с отходами пригрозили расторжением контрактов из-за нарушений
24 июнь 2019 (15:14)
УрБК, Екатеринбург, 24.06.2019. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал расторгнуть контракты с регоператорами по работе с твердыми бытовыми отходами (ТБО) из-за нарушений. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.
Основанием для расторжения контрактов, как следует из заявления Е. Куйвашева, может стать отсутствие контейнерных площадок на территориях обслуживания и современной техники в парках регоператоров.
«У вас (регоператоров — прим. ред.) деньги на это есть. Если мы с вами за это лето не сдвинемся, и у вас не будет актуализированных совместных с главами планов, не будут уточнены маршрутизация, сроки и порядки вывозы, имейте в виду, мы с вами будем расставаться. Зафиксированных поводов более чем достаточно», — сказал губернатор на совещании с представителями региональных операторов.
Кроме того, в течение июля между коммерческими и бюджетными организациями должны быть заключены договоры на вывоз ТБО. В случае нарушения этих сроков Е. Куйвашев пригрозил отстранить должностные лица.
На прошлой неделе, 21 июня 2019 года, на «Прямую линию» с президентом РФ Владимиром Путиным поступила жалоба на не вывоз мусора в Верхней Салде. Данную территорию в качестве регоператора обслуживает ООО «Рифей». После «Прямой линии» прокуратура начала проверку регионального оператора.
Основанием для расторжения контрактов, как следует из заявления Е. Куйвашева, может стать отсутствие контейнерных площадок на территориях обслуживания и современной техники в парках регоператоров.
«У вас (регоператоров — прим. ред.) деньги на это есть. Если мы с вами за это лето не сдвинемся, и у вас не будет актуализированных совместных с главами планов, не будут уточнены маршрутизация, сроки и порядки вывозы, имейте в виду, мы с вами будем расставаться. Зафиксированных поводов более чем достаточно», — сказал губернатор на совещании с представителями региональных операторов.
Кроме того, в течение июля между коммерческими и бюджетными организациями должны быть заключены договоры на вывоз ТБО. В случае нарушения этих сроков Е. Куйвашев пригрозил отстранить должностные лица.
На прошлой неделе, 21 июня 2019 года, на «Прямую линию» с президентом РФ Владимиром Путиным поступила жалоба на не вывоз мусора в Верхней Салде. Данную территорию в качестве регоператора обслуживает ООО «Рифей». После «Прямой линии» прокуратура начала проверку регионального оператора.
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