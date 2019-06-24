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Свердловским регоператорам по работе с отходами пригрозили расторжением контрактов из-за нарушений





Основанием для расторжения контрактов, как следует из заявления Е. Куйвашева, может стать отсутствие контейнерных площадок на территориях обслуживания и современной техники в парках регоператоров.



«У вас (регоператоров — прим. ред.) деньги на это есть. Если мы с вами за это лето не сдвинемся, и у вас не будет актуализированных совместных с главами планов, не будут уточнены маршрутизация, сроки и порядки вывозы, имейте в виду, мы с вами будем расставаться. Зафиксированных поводов более чем достаточно», — сказал губернатор на совещании с представителями региональных операторов.



Кроме того, в течение июля между коммерческими и бюджетными организациями должны быть заключены договоры на вывоз ТБО. В случае нарушения этих сроков Е. Куйвашев пригрозил отстранить должностные лица.



На прошлой неделе, 21 июня 2019 года, на «Прямую линию» с президентом РФ Владимиром Путиным поступила жалоба на не вывоз мусора в Верхней Салде. Данную территорию в качестве регоператора обслуживает ООО «Рифей». После «Прямой линии» прокуратура начала УрБК, Екатеринбург, 24.06.2019. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал расторгнуть контракты с регоператорами по работе с твердыми бытовыми отходами (ТБО) из-за нарушений. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.Основанием для расторжения контрактов, как следует из заявления Е. Куйвашева, может стать отсутствие контейнерных площадок на территориях обслуживания и современной техники в парках регоператоров.«У вас (регоператоров — прим. ред.) деньги на это есть. Если мы с вами за это лето не сдвинемся, и у вас не будет актуализированных совместных с главами планов, не будут уточнены маршрутизация, сроки и порядки вывозы, имейте в виду, мы с вами будем расставаться. Зафиксированных поводов более чем достаточно», — сказал губернатор на совещании с представителями региональных операторов.Кроме того, в течение июля между коммерческими и бюджетными организациями должны быть заключены договоры на вывоз ТБО. В случае нарушения этих сроков Е. Куйвашев пригрозил отстранить должностные лица.На прошлой неделе, 21 июня 2019 года, на «Прямую линию» с президентом РФ Владимиром Путиным поступила жалоба на не вывоз мусора в Верхней Салде. Данную территорию в качестве регоператора обслуживает ООО «Рифей». После «Прямой линии» прокуратура начала проверку регионального оператора.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">24 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:14</span><br /><strong>Свердловским регоператорам по работе с отходами пригрозили расторжением контрактов из-за нарушений</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 24.06.2019. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал расторгнуть контракты с регоператорами по работе с твердыми бытовыми отходами (ТБО) из-за нарушений. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087879-sverdlovskim-regoperatoram-po-rabote-s-othodami-prigrozili-rastorzheniem-kontraktov-iz-za-narusheniy.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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