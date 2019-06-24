Важно
В Свердловской области выдача автокредитов сократилась в мае на 10%
24 июнь 2019 (15:01)
В Свердловской области выдача автокредитов в мае упала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 2,93 тыс. до 2,64 тыс. ед., сократившись на 10%, сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
«Снижению количества выданных кредитов на покупку автомобилей в мае 2019 года во многом способствовало фактическое исчерпание средств, предусмотренных госпрограммами льготного автокредитования. Данные программы оказывали высокий уровень поддержки автомобильной отрасли, стимулируя рост продаж», — цитирует пресс-служба слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова.
Снижение выдачи автокредитов в мае было отмечено в ряде других субъектов Российской Федерации. Среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования отрицательная динамика была зафиксирована в том числе в Тюменской (без ХМАО и ЯНАО) (на 16%) и Воронежской (на 15,2%) областях, Ставропольском крае (на 13,9%), а также в Самарской (на 13,7%) и Нижегородской (на 12,8%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге выдача автокредитов снизилась на 4,5% и 6,5% соответственно.
Напротив, самый высокий рост выдачи был зафиксирован в Кемеровской (на 60,2%), Кировской (на 22,3%) и Рязанской (на 22,0%) областях, Чувашской Республике (на 16,4%) и Красноярском крае (на 16,3%).
В целом по России в мае этого года количество выданных автокредитов составило 75,1 тыс. ед., что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ниже на 0,04% (в мае 2018 года было выдано 75,2 тыс. автокредитов). Однако по сравнению с предыдущим месяцем их количество сократилось сразу на 17,5% (в апреле было выдано 91 тыс. автокредитов).
Данные получены на основе анализа информации 4 тыс. кредиторов, передающих сведения НБКИ.
«Снижению количества выданных кредитов на покупку автомобилей в мае 2019 года во многом способствовало фактическое исчерпание средств, предусмотренных госпрограммами льготного автокредитования. Данные программы оказывали высокий уровень поддержки автомобильной отрасли, стимулируя рост продаж», — цитирует пресс-служба слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова.
Снижение выдачи автокредитов в мае было отмечено в ряде других субъектов Российской Федерации. Среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования отрицательная динамика была зафиксирована в том числе в Тюменской (без ХМАО и ЯНАО) (на 16%) и Воронежской (на 15,2%) областях, Ставропольском крае (на 13,9%), а также в Самарской (на 13,7%) и Нижегородской (на 12,8%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге выдача автокредитов снизилась на 4,5% и 6,5% соответственно.
Напротив, самый высокий рост выдачи был зафиксирован в Кемеровской (на 60,2%), Кировской (на 22,3%) и Рязанской (на 22,0%) областях, Чувашской Республике (на 16,4%) и Красноярском крае (на 16,3%).
В целом по России в мае этого года количество выданных автокредитов составило 75,1 тыс. ед., что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ниже на 0,04% (в мае 2018 года было выдано 75,2 тыс. автокредитов). Однако по сравнению с предыдущим месяцем их количество сократилось сразу на 17,5% (в апреле было выдано 91 тыс. автокредитов).
Данные получены на основе анализа информации 4 тыс. кредиторов, передающих сведения НБКИ.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Свердловской области выдача автокредитов сократилась в мае на 10%
- Падение средней суммы выданных кредитов в Челябинской области за месяц составило 3,3%
- В Свердловской области средний размер автокредита за месяц упал на 6,8%
- В Челябинской области в январе количество выданных автокредитов увеличилось почти на 10%
- В Свердловской области в январе число выданных автокредитов выросло на 8,2%