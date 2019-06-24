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В Госдуме опровергли информацию о сокращении бюджетных мест в вузах

24 июнь 2019 (15:00)

УрБК, Москва, 24.06.2019. В российских вузах количество бюджетных мест не сократится, сообщил глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов на своей странице в Facebook.

«Чтобы этого не произошло, необходимо изменить формулу Закона об образовании, по которой на 10 тыс. молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет должно быть 0,8 тыс. бюджетных мест в вузах», — написал он.

Вячеслав Никонов считает, что число бюджетных мест необходимо увеличить, поскольку в стране меняется демографическая ситуация, растет количество выпускников.

«России нужно больше образованных людей, а не меньше», — подчеркнул он.

Ранее УрБК сообщал, что, согласно докладу правительства РФ Федеральному собранию о политике в сфере образования, в российских вузах число бюджетных мест сократится к 2024 году по сравнению с 2019 на 17% (до 432,4 тыс. мест).

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