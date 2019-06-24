Новости дня

В Свердловской области выдача автокредитов сократилась в мае на 10%

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2019. В Свердловской области выдача автокредитов в мае упала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 2,93 тыс. до 2,64 тыс. ед., сократившись на 10%, сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



«Снижению количества выданных кредитов на покупку автомобилей в мае 2019 года во многом способствовало фактическое исчерпание средств, предусмотренных госпрограммами льготного автокредитования. Данные программы оказывали высокий уровень поддержки автомобильной отрасли, стимулируя рост продаж», — цитирует пресс-служба слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова.



Снижение выдачи автокредитов в мае было отмечено в ряде других субъектов Российской Федерации. Среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования отрицательная динамика была зафиксирована в том числе в Тюменской (без ХМАО и ЯНАО) (на 16%) и Воронежской (на 15,2%) областях, Ставропольском крае (на 13,9%), а также в Самарской (на 13,7%) и Нижегородской (на 12,8%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге выдача автокредитов снизилась на 4,5% и 6,5% соответственно.



Напротив, самый высокий рост выдачи был зафиксирован в Кемеровской (на 60,2%), Кировской (на 22,3%) и Рязанской (на 22,0%) областях, Чувашской Республике (на 16,4%) и Красноярском крае (на 16,3%).



В целом по России в мае этого года количество выданных автокредитов составило 75,1 тыс. ед., что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ниже на 0,04% (в мае 2018 года было выдано 75,2 тыс. автокредитов). Однако по сравнению с предыдущим месяцем их количество сократилось сразу на 17,5% (в апреле было выдано 91 тыс. автокредитов).



Данные получены на основе анализа информации 4 тыс. кредиторов, передающих сведения НБКИ.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">24 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 14:46</span><br /><strong>В Свердловской области выдача автокредитов сократилась в мае на 10%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 24.06.2019. В Свердловской области выдача автокредитов в мае упала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 2,93 тыс. до 2,64 тыс. ед., сократившись на 10%, сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087876-v-sverdlovskoy-oblasti-vydacha-avtokreditov-sokratilas-v-mae-na-10.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: