Новости дня

В Екатеринбурге женщину оштрафовали на 600 тыс. рублей за незаконное хранение и сбыт немаркированной табачной продукции

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2019. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении Александры Минеевой обвиняемой в незаконном приобретении, хранении и сбыте немаркированной табачной продукции стоимостью свыше 8,5 млн руб., а также в приобретении и хранении огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Минеева, являясь индивидуальным предпринимателем, с сентября по декабрь 2017 года приобрела товар в количестве 95 тыс. 820 единиц на сумму свыше 641,9 тыс. руб. и продала его жительнице Екатеринбурга в целях дальнейшего распространения. Его изъяли оперативные сотрудники в ходе проверочной закупки.



Кроме того, с декабря 2017 по декабрь 2018 года женщина, уже не являясь индивидуальным предпринимателем, вновь незаконно приобрела у неустановленного следствия лица немаркированную табачную продукцию на общую сумму свыше 7,9 млн руб., которую хранила в квартире, а также в арендуемых ею гаражных боксах. В феврале 2019 года ее изъяли сотрудники правоохранительных органов.



Таким образом, подсудимая в период с сентября 2017 года по февраль 2019 года осуществляла незаконное приобретение, перевозку и продажу на территории Орджоникидзевского района немаркированных табачных изделий на общую сумму более 8,5 млн руб.



Кроме того, жительнице Екатеринбурга вменяется незаконное приобретение и хранение пистолета.



«Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Екатеринбургу при поддержке коллег из ГУ МВД России по Свердловской области. В мае 2018 года материалы уголовного дела следователем отдела полиции № 15 были переданы в районный суд для рассмотрения по существу. Кроме того, сыщики устанавливают всех предполагаемых участников данной противоправной деятельности. Ведется расследование», — сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу.



Орджоникидзевский районный суд признал Александру Минееву виновной в совершении инкриминируемых преступлений и назначил наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год, а также штраф в размере 600 тыс. руб.



В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">24 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 14:07</span><br /><strong>В Екатеринбурге женщину оштрафовали на 600 тыс. рублей за незаконное хранение и сбыт немаркированной табачной продукции</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 24.06.2019. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении Александры Минеевой обвиняемой в незаконном приобретении, хранении и сбыте немаркированной табачной продукции стоимостью свыше 8,5 млн руб., а также в приобретении и хранении огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087874-v-ekaterinburge-zhenschinu-oshtrafovali-na-600-tys-rubley-za-nezakonnoe-hranenie-i-sbyt-nemarkirovannoy-tabachnoy-produkcii.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: