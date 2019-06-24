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В Екатеринбурге женщину оштрафовали на 600 тыс. рублей за незаконное хранение и сбыт немаркированной табачной продукции
24 июнь 2019 (14:07)
УрБК, Екатеринбург, 24.06.2019. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении Александры Минеевой обвиняемой в незаконном приобретении, хранении и сбыте немаркированной табачной продукции стоимостью свыше 8,5 млн руб., а также в приобретении и хранении огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Минеева, являясь индивидуальным предпринимателем, с сентября по декабрь 2017 года приобрела товар в количестве 95 тыс. 820 единиц на сумму свыше 641,9 тыс. руб. и продала его жительнице Екатеринбурга в целях дальнейшего распространения. Его изъяли оперативные сотрудники в ходе проверочной закупки.
Кроме того, с декабря 2017 по декабрь 2018 года женщина, уже не являясь индивидуальным предпринимателем, вновь незаконно приобрела у неустановленного следствия лица немаркированную табачную продукцию на общую сумму свыше 7,9 млн руб., которую хранила в квартире, а также в арендуемых ею гаражных боксах. В феврале 2019 года ее изъяли сотрудники правоохранительных органов.
Таким образом, подсудимая в период с сентября 2017 года по февраль 2019 года осуществляла незаконное приобретение, перевозку и продажу на территории Орджоникидзевского района немаркированных табачных изделий на общую сумму более 8,5 млн руб.
Кроме того, жительнице Екатеринбурга вменяется незаконное приобретение и хранение пистолета.
«Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Екатеринбургу при поддержке коллег из ГУ МВД России по Свердловской области. В мае 2018 года материалы уголовного дела следователем отдела полиции № 15 были переданы в районный суд для рассмотрения по существу. Кроме того, сыщики устанавливают всех предполагаемых участников данной противоправной деятельности. Ведется расследование», — сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу.
Орджоникидзевский районный суд признал Александру Минееву виновной в совершении инкриминируемых преступлений и назначил наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год, а также штраф в размере 600 тыс. руб.
В настоящее время приговор в законную силу не вступил.
Минеева, являясь индивидуальным предпринимателем, с сентября по декабрь 2017 года приобрела товар в количестве 95 тыс. 820 единиц на сумму свыше 641,9 тыс. руб. и продала его жительнице Екатеринбурга в целях дальнейшего распространения. Его изъяли оперативные сотрудники в ходе проверочной закупки.
Кроме того, с декабря 2017 по декабрь 2018 года женщина, уже не являясь индивидуальным предпринимателем, вновь незаконно приобрела у неустановленного следствия лица немаркированную табачную продукцию на общую сумму свыше 7,9 млн руб., которую хранила в квартире, а также в арендуемых ею гаражных боксах. В феврале 2019 года ее изъяли сотрудники правоохранительных органов.
Таким образом, подсудимая в период с сентября 2017 года по февраль 2019 года осуществляла незаконное приобретение, перевозку и продажу на территории Орджоникидзевского района немаркированных табачных изделий на общую сумму более 8,5 млн руб.
Кроме того, жительнице Екатеринбурга вменяется незаконное приобретение и хранение пистолета.
«Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Екатеринбургу при поддержке коллег из ГУ МВД России по Свердловской области. В мае 2018 года материалы уголовного дела следователем отдела полиции № 15 были переданы в районный суд для рассмотрения по существу. Кроме того, сыщики устанавливают всех предполагаемых участников данной противоправной деятельности. Ведется расследование», — сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу.
Орджоникидзевский районный суд признал Александру Минееву виновной в совершении инкриминируемых преступлений и назначил наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год, а также штраф в размере 600 тыс. руб.
В настоящее время приговор в законную силу не вступил.
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