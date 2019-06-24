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В Челябинской области за хищение 3 млн рублей будут судить бывшего уполномоченного по правам человека

УрБК, Челябинск, 24.06.2019. Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего уполномоченного по правам человека в Челябинской области Алексея Севастьянова. Он обвиняется в мошенничестве при получении гранта для начинающих фермеров на 3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.



«Он обвиняется по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ «Покушение на мошенничество в особо крупном размере». По версии следствия, обвиняемый в 2017 году с целью хищения бюджетных денежных средств, выделяемых на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства на территории Челябинской области, представил в региональное министерство сельского хозяйства документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, подтверждающие ведение им фермерского хозяйства. Указанные документы давали право на участие в конкурсе на получение гранта в размере 3 млн руб. на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства начинающим фермерам, признанным победителями по итогам конкурсного отбора в соответствии с установленным правительством Челябинской области порядком», — говорится в сообщении.



Однако сотрудники министерства выявили факт предоставления подложных документов. Сейчас уголовное дело направлено для рассмотрения в Центральный районный суд Челябинска.



Напомним, что пост уполномоченного по правам человека Алексей Севастьянов занимал при бывшем губернаторе Михаиле Юревиче. Тогда его деятельность не раз подвергалась критике, а в 2017 году стало известно, что в отношении Севастьянова возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями». Его обвиняли в растрате 5 млн руб., принадлежащих партии «Родина».



В этом году Алексей Севастьянов заявил о своем выдвижении на выборах на пост губернатора Челябинской области от партии «Гражданская сила».

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">24 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:46</span><br /><strong>В Челябинской области за хищение 3 млн рублей будут судить бывшего уполномоченного по правам человека</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Челябинск, 24.06.2019. Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего уполномоченного по правам человека в Челябинской области Алексея Севастьянова. Он обвиняется в мошенничестве при получении гранта для начинающих фермеров на 3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087873-v-chelyabinskoy-oblasti-za-hischenie-3-mln-rubley-budut-sudit-byvshego-upolnomochennogo-po-pravam-cheloveka.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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