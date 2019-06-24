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В Челябинской области за хищение 3 млн рублей будут судить бывшего уполномоченного по правам человека

24 июнь 2019 (13:46)

УрБК, Челябинск, 24.06.2019. Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего уполномоченного по правам человека в Челябинской области Алексея Севастьянова. Он обвиняется в мошенничестве при получении гранта для начинающих фермеров на 3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«Он обвиняется по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ «Покушение на мошенничество в особо крупном размере». По версии следствия, обвиняемый в 2017 году с целью хищения бюджетных денежных средств, выделяемых на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства на территории Челябинской области, представил в региональное министерство сельского хозяйства документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, подтверждающие ведение им фермерского хозяйства. Указанные документы давали право на участие в конкурсе на получение гранта в размере 3 млн руб. на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства начинающим фермерам, признанным победителями по итогам конкурсного отбора в соответствии с установленным правительством Челябинской области порядком», — говорится в сообщении.

Однако сотрудники министерства выявили факт предоставления подложных документов. Сейчас уголовное дело направлено для рассмотрения в Центральный районный суд Челябинска.

Напомним, что пост уполномоченного по правам человека Алексей Севастьянов занимал при бывшем губернаторе Михаиле Юревиче. Тогда его деятельность не раз подвергалась критике, а в 2017 году стало известно, что в отношении Севастьянова возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями». Его обвиняли в растрате 5 млн руб., принадлежащих партии «Родина».

В этом году Алексей Севастьянов заявил о своем выдвижении на выборах на пост губернатора Челябинской области от партии «Гражданская сила».

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