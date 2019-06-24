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Годовая инфляция в Свердловской области превысила показатель по УрФО на 1,1%
24 июнь 2019 (12:59)
УрБК, Екатеринбург, 24.06.2019. Годовая инфляция в Свердловской области в мае 2019 года превысила средний показатель по УрФО на 1,1%, следует из материалов пресс-службы Уральского главного управления ЦБ РФ.
По данным регулятора, годовая инфляция в Свердловской области в мае 2019 года составила 5,4%. В Уральском федеральном округе за этот же период цены на продовольственные и непродовольственные товары выросли на 4,3%. В среднем по России этот показатель составил 5,1%.
Как поясняют в УГУ ЦБ РФ, в Свердловской области ускорение инфляции в первую очередь связано с устойчивым потребительским спросом на легковые автомобили и туристические поездки на морские курорты Европы и Азии.
По данным регулятора, годовая инфляция в Свердловской области в мае 2019 года составила 5,4%. В Уральском федеральном округе за этот же период цены на продовольственные и непродовольственные товары выросли на 4,3%. В среднем по России этот показатель составил 5,1%.
Как поясняют в УГУ ЦБ РФ, в Свердловской области ускорение инфляции в первую очередь связано с устойчивым потребительским спросом на легковые автомобили и туристические поездки на морские курорты Европы и Азии.
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