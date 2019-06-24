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В России могут вырасти цены на железнодорожные билеты в плацкартных и общих вагонах
24 июнь 2019 (12:22)
УрБК, Москва, 24.06.2019. ФАС РФ предлагает изменить госрегулирование пассажирских перевозок в дальнем следовании и провести реформу тарифов, в результате чего цены на железнодорожные билеты в плацкартных и общих вагонах могут вырасти. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо руководителя антимонопольного ведомства Игоря Артемьева заместителю председателя правительства РФ Максиму Акимову.
Сейчас ФАС регулирует цены на места в плацкартных и общих вагонах, которые устанавливаются по социально-политическим мотивам ниже экономически обоснованного уровня. Стоимость проезда в купе, спальных вагонах и вагонах класса люкс Федеральная пассажирская компания (ФПК) определяет самостоятельно на экономически обоснованном уровне.
В письме Игорь Артемьев сообщает о том, что старая система субсидирования перестала эффективно работать.
«В регулируемом сегменте цены устанавливаются без учета спроса, и, как следствие, пассажирооборот продолжает снижаться с 2010 года. Бюджетные субсидии компенсируют разницу между «экономически обоснованным» и «фактическим» тарифами. Постоянное снижение пассажирооборота приводит к росту потребности в субсидировании», — пишет он.
Он добавляет, что действующие механизмы регулирования и субсидирования компенсируют плохую работу перевозчика — непроданные места в плацкартных и общих вагонах. Но в случае повышения эффективности в сегменте компания будет наказана сокращением субсидии. Кроме того, в перевозках по доступным ценам на 500-2000 км с ФПК активно конкурируют автобусы и авиакомпания «Победа». В период низкого спроса конкуренцию плацкарту составляют перевозки в купе по сниженным ценам.
ФАС предлагает прекратить субсидирование перевозок низкобюджетных вагонов в целом, а выделить взамен ряд «социально значимых» направлений без привязки к типу вагонов или поездов. На них и будут направляться госсубсидии — 8,5 млрд руб. в год. Предлагается дерегулировать весь остальной сегмент плацкартных и общих мест. Также указывается на то, что при необходимости следует увеличить инвестиции в ускоренное обновление подвижного состава в low-cost-сегменте.
Сейчас ФАС регулирует цены на места в плацкартных и общих вагонах, которые устанавливаются по социально-политическим мотивам ниже экономически обоснованного уровня. Стоимость проезда в купе, спальных вагонах и вагонах класса люкс Федеральная пассажирская компания (ФПК) определяет самостоятельно на экономически обоснованном уровне.
В письме Игорь Артемьев сообщает о том, что старая система субсидирования перестала эффективно работать.
«В регулируемом сегменте цены устанавливаются без учета спроса, и, как следствие, пассажирооборот продолжает снижаться с 2010 года. Бюджетные субсидии компенсируют разницу между «экономически обоснованным» и «фактическим» тарифами. Постоянное снижение пассажирооборота приводит к росту потребности в субсидировании», — пишет он.
Он добавляет, что действующие механизмы регулирования и субсидирования компенсируют плохую работу перевозчика — непроданные места в плацкартных и общих вагонах. Но в случае повышения эффективности в сегменте компания будет наказана сокращением субсидии. Кроме того, в перевозках по доступным ценам на 500-2000 км с ФПК активно конкурируют автобусы и авиакомпания «Победа». В период низкого спроса конкуренцию плацкарту составляют перевозки в купе по сниженным ценам.
ФАС предлагает прекратить субсидирование перевозок низкобюджетных вагонов в целом, а выделить взамен ряд «социально значимых» направлений без привязки к типу вагонов или поездов. На них и будут направляться госсубсидии — 8,5 млрд руб. в год. Предлагается дерегулировать весь остальной сегмент плацкартных и общих мест. Также указывается на то, что при необходимости следует увеличить инвестиции в ускоренное обновление подвижного состава в low-cost-сегменте.
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