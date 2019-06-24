Важно

В УрФО продовольственная инфляция ускорилась до 5,1%

24 июнь 2019 (12:04)

Продовольственная инфляция в Уральском федеральном округе в мае 2019 года составила 5,1%, сообщает пресс-служба Уральского главного управления ЦБ РФ.

По сравнению с предыдущим месяцем цены на продукты питания в УрФО выросли на 0,7 п.п.

«В основном это было вызвано исчерпанием запасов картофеля, моркови и лука собственного производства в сочетании с сокращением их импорта из Египта и Узбекистана, переориентировавших свои поставки в страны Европы, которые пострадали от засухи. По этой же причине в прошлом месяце в регионе немного подорожали импортируемые яблоки и груши, и не произошло традиционного для мая снижения цен на эквадорские бананы», — говорится в сообщении.

На ускорение продовольственной инфляции повлияло подорожание свинины и баранины (на 5-6%), а также рост цен на молоко и сметану.

В целом уровень годовой инфляции в УрФО в мае 2019 года составил 4,3%, в среднем по России — 5,1%.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: