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В Екатеринбурге демонтируют подземный переход на пересечении улиц Фронтовых бригад — Старых большевиков

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2018. В Екатеринбурге планируется демонтировать подземный переход, находящийся на пересечении улиц Фронтовых бригад — Старых большевиков. Соответствующий аукцион разместила администрация города на портале госзакупок.



Как следует из техзадания, работы по демонтажу продлятся до 15 октября 2020 года.



«В соответствии с заданием проектом предусмотрен демонтаж подземного пешеходного перехода на пересечении улиц Фронтовых бригад и Старых большевиков; после демонтажа должно быть выполнено восстановление благоустройства перекрестка с восстановлением трамвайных путей и контактной сети, а также выполнено уширение проезжей части по ул. Фронтовых бригад перед перекрестком до трех полос», — говорится в проектной документации.



Также в рамках проведения работ будут реконструированы сети наружного электроосвещения, кабельной канализации сети и светофорного регулирования.



Начальная стоимость аукциона составляет 45,2 млн руб.

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