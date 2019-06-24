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Глава Челябинска Владимир Елистратов подал в отставку

24 июнь 2019 (10:32)

УрБК, Челябинск, 24.06.2019. Депутаты Челябинской городской думы сегодня, 24 июня, приняли отставку главы города Владимира Елистратова, который написал заявление об уходе по собственному желанию. Об этом УрБК сообщили в пресс-службе гордумы.

Врио главы города назначена Наталья Котова, которая занимала пост первого заместителя.

Владимир Елистратов был избран на должность главы муниципалитета в феврале 2019 года. До этого он в течение трех месяцев исполнял обязанности главы города.

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