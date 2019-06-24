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Глава ЕМУП «Водоканал» Игорь Дубровин ушел в отставку

24 июнь 2019 (10:11)

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2019. Глава екатеринбургского МУП «Водоканал» Игорь Дубровин покинул свою должность. Об этом УрБК сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.

Причину отставки в пресс-службе МУП «Водоканал» не уточнили. Нового директора муниципального предприятия должна назначить администрация Екатеринбурга.

Игорь Дубровин возглавил МУП «Водоканал» с 19 марта 2019 года. Ранее он занимал должность заместителя министра строительства Свердловской области.

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