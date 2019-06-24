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Жители Екатеринбурга начали обращаться в Роспотребнадзор в связи с ситуацией в Грузии
24 июнь 2019 (09:48)
УрБК, Екатеринбург, 24.06.2019. Жители Екатеринбурга начали массово звонить в Единый консультационный центр Роспотребнадзора на горячую линию, открытую 22 июня в связи с ситуацией в Грузии, сообщает пресс-служба ведомства.
«Более 700 человек за два дня позвонили на горячую линию. Наибольшее количество звонков поступило из Москвы и Московской области, Санкт Петербурга, Ленинградской области, Екатеринбурга, Новосибирска, Уфы и Казани», — говорится в сообщении.
Отмечается, что большинство вопросов связаны с уточнением сроков ввода в действие запрета на воздушные перевозки Россия-Грузия и возможности вернуть денежные средства за ранее приобретенные билеты и туристические услуги. Кроме того, потребителей интересуют правильность и порядок оформления документов при составлении претензии или иска. Также остаются актуальными вопросы, связанные с безопасностью пребывания и возвращения туристов.
21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий». С 8 июля российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки граждан на территорию Грузии. Туроператорам и турагентам на время действия запрета рекомендуется воздержаться от реализации гражданам туристических путевок, предусматривающих перевозки людей из России в Грузию. Ранее Ростуризм также рекомендовал российским туроператорам и турагентам приостановить реализацию туров в Грузию до нормализации ситуации в стране.
«Ситуация с правами российских туристов находится на постоянном контроле Роспотребнадзора. Горячая линия открыта с целью оказать всю необходимую помощь по консультированию и защите имущественных интересов российских туристов, заключивших договоры о реализации туристского продукта, предусматривающего посещение Грузии после 8 июля 2019 года», — подчеркивает пресс-служба.
«Более 700 человек за два дня позвонили на горячую линию. Наибольшее количество звонков поступило из Москвы и Московской области, Санкт Петербурга, Ленинградской области, Екатеринбурга, Новосибирска, Уфы и Казани», — говорится в сообщении.
Отмечается, что большинство вопросов связаны с уточнением сроков ввода в действие запрета на воздушные перевозки Россия-Грузия и возможности вернуть денежные средства за ранее приобретенные билеты и туристические услуги. Кроме того, потребителей интересуют правильность и порядок оформления документов при составлении претензии или иска. Также остаются актуальными вопросы, связанные с безопасностью пребывания и возвращения туристов.
21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий». С 8 июля российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки граждан на территорию Грузии. Туроператорам и турагентам на время действия запрета рекомендуется воздержаться от реализации гражданам туристических путевок, предусматривающих перевозки людей из России в Грузию. Ранее Ростуризм также рекомендовал российским туроператорам и турагентам приостановить реализацию туров в Грузию до нормализации ситуации в стране.
«Ситуация с правами российских туристов находится на постоянном контроле Роспотребнадзора. Горячая линия открыта с целью оказать всю необходимую помощь по консультированию и защите имущественных интересов российских туристов, заключивших договоры о реализации туристского продукта, предусматривающего посещение Грузии после 8 июля 2019 года», — подчеркивает пресс-служба.
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