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В Челябинской области бывший руководитель полигона по утилизации ТБО подозревается в коммерческом подкупе

24 июнь 2019 (09:27)

УрБК, Челябинск, 24.06.2019. В Челябинской области возбуждены уголовные дела в отношении бывшего руководителя структурного подразделения «ЦКС-Локомотивный». Он подозревается в коммерческом подкупе, сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

По данным следствия, в 2018 году руководитель полигона заключил фиктивные договоры аренды с коммерческими организациями на размещение на территории полигона загрязненных битумных отходов.

«По достигнутой договоренности отходы из битумных ям в 2018-2019 годах завозились на полигон, который не имел лицензии на переработку и утилизацию битумных отходов, где в дальнейшем производилась их незаконная утилизация. За указанные незаконные действия руководитель структурного подразделения «ЦКС-Локомотивный» получил денежные средства в виде коммерческих подкупов на сумму более 100 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается.

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