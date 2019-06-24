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В апреле в РФ было выдано автокредитов на 57,7 млрд рублей

УрБК, Москва, 24.06.2019. Россияне в апреле текущего года взяли автокредитов на 57,7 млрд руб. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс», за месяц сумма увеличилась практически на 13% и достигла исторического рекорда.



«Существенный рост наблюдался с марта текущего года, когда число выдаваемых автокредитов увеличилось в полтора раза по сравнению с первыми месяцами года. В апреле 2019 объем автокредитования в денежном выражении показал свое наилучшее исторические значение и зафиксировался на уровне 57,7 млрд руб.», — говорится в исследовании.



В результате за четыре месяца текущего года россияне взяли автокредитов на общую сумму 179 млрд руб., что на 25% больше результата прошлого года.



Гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин связывает такую динамику с продлением Минпромторгом госпрограммы льготного кредитования с 1 марта.



«Можно сказать, что с продлением программы льготного кредитования при участии государства рынок автокредитования в России получил новый мощный импульс к развитию и росту. Мы полагаем, что объемы автокредитования будут активно расти в течение всего года и достигнут своего максимума к ноябрю-декабрю 2019 года», — прогнозирует он.



При этом, по данным компании, средняя сумма на покупку автомобиля, хотя и выросла за апрель на 3,3% — до 733 тыс. руб., не является абсолютным максимумом. Исторического пика размер среднего чека достиг в феврале текущего года, когда вырос до 777,5 тыс. руб.



Динамика прироста портфеля «плохих» долгов остается стабильной, говорится в исследовании, и по состоянию на апрель 2019 года в активах банков насчитывается 113 тыс. дефолтных кредитов на общую сумму 50,9 млрд руб. Доля «неработающего» портфеля составляет 7,2%, что на 9 процентных пунктов меньше результата за аналогичный период 2018 года.



По данным ЦБ, кредитование населения в апреле текущего года выросло на 1,9% — до 15,8 трлн руб. При этом портфель автокредитов увеличился за месяц на 2,5%, и на 1 мая их портфель составил 850 млрд руб.

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