Статьи
Биометрия для всех
21 июнь 2019 (16:15)
В Екатеринбурге Банк России презентовал журналистам механизм удаленной идентификации, для которой собирают биометрические данные клиентов уже в 814 отделениях 62 банков в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской и Оренбургской области, Пермского края и Республики Башкортостан.
Сегодня больше всего точек приема биометрии на Урале работают в Свердловской области (175), Республике Башкортостан (146) и Пермском крае (118). Всего в России более 5,2 тыс. отделений: около 150 банков уже ведут запись голосов и изображений лиц клиентов.
Удаленная идентификация с помощью биометрии разработана для обеспечения доступа к финансовым услугам в любом месте без необходимости приходить в банк лично, а также в любое время суток. Используя биометрию, логин и пароль от своей учетной записи на портале Gosuslugi.ru, клиент сможет получать банковские услуги, пройдя удаленную авторизацию и подтвердив свои биометрические данные с помощью гаджета (смартфона, планшета, ноутбука) или стационарного компьютера с камерой и микрофоном.
Начальник Управления анализа и регулирования в сфере финансовых технологий Банка России Дмитрий Дубынин подчеркнул, что такой способ получения банковских услуг должен стать популярным среди активных пользователей интернета (в частности, пользователей портала Gosuslugi.ru). Также он заинтересует жителей отдаленных населенных пунктов, пожилых людей или граждан с инвалидностью — клиентов, которым проблематично посещать отделения банков.
Пока с помощью удаленной идентификации можно получить всего три услуги: открыть счета или вклад, получить кредит и осуществить перевод денежных средств.
Чтобы зарегистрировать свои данные в Единой биометрической системе (ЕБС), нужно обратиться в один из уполномоченных банков (их список можно узнать на сайте bio.rt.ru), где запишут биометрические данные клиента — образец голоса и изображение лица. Эта процедура добровольна и бесплатна.
Мнение банков
Проект по внедрению в российских банках сбора биометрических данных стартовал менее года назад, но уже вызвал споры в отношении дальнейшей реализации и использования биометрии для предоставления услуг. По данным из неофициальных источников, руководство некоторых банков со скепсисом отнеслось к введению новых технологий.
Как отметил Дмитрий Дубынин, пока на Урале только пять банков из 62 уже пользуются биометрией для идентификации клиентов и предоставления им услуг. Однако он видит причину такого разрыва от внедрения системы сбора информации до реализации ее использования не в осторожности банков по отношению к проекту.
«Процесс вывода этих услуг на удаленный канал непростой. Он реализуется уже после того, как банки научатся собирать данные. Здесь вопрос не в каком-то негативном отношении со стороны банков к системе. Надо сказать, что если по первому процессу (сбору биометрии — прим. ред.) у банков есть обязанность и определенный срок по закону, то по второму процессу (использование биометрии для идентификации при удаленном предоставлении услуг — прим. ред.) это пока носит рекомендательный характер. Те банки, которые видят в этом перспективу, уже сейчас либо вывели данные услуги, либо занимаются их выводом на рынок. Я связываю разницу между числом банков, ведущих сбор биометрических данных, и организаций, которые уже оказывают услуги удаленно через идентификацию клиентов по биометрии, с отсутствием требований в законодательстве и с возникающими сложностями. Дело в том, что сейчас между банками конкуренция идет не только по самим условиям предоставления сервиса, но и по технологичности, удобству предоставления услуг. И для того, чтобы выводить сервис на рынок, коллеги очень внимательно разбираются, чтобы этот сервис был качественным», — прокомментировал Дмитрий Дубынин.
Но он также не исключает, что часть банков может не принять нововведения.
«Многое зависит от того, какую работу организовал с гражданами банк. Возможно, найдутся такие, которые привыкли к классической модели оказания услуг. В любом случае рынок диктует тренды, которым необходимо соответствовать», — пояснил Дмитрий Дубынин.
Также известно, что Сбербанк уже внедрил у себя собственную систему идентификации клиентов по биометрическим данным. Журналисты поинтересовались у представителя Банка России, нужно ли будет Сбербанку переходить от собственного банка данных к ЕБС.
«На данный момент законодательно у нас не запрещено хозяйствующему субъекту, будь то банк или какая-то другая организация, использовать биометрическую систему или какую-то другую систему идентификации. Если гражданин желает сдать свои биометрические данные в идентификационные системы какого-то банка, он может это сделать. Но ЕБС существует в соответствии с федеральным законом, она позволяет получать услуги в банке, в который вы лично не являлись. Биометрическая система какого-то иного банка может быть использована для внутренних целей этой организации при работе с клиентом, но не позволяет получить услуги другого банка (те три услуги, которые закреплены законодательно)», — ответил он.
Осторожность клиентов
К нововведению с сомнением относятся и некоторые клиенты. В частности, люди опасаются того, что при внедрении новой технологии их персональные данные не будут защищены в достаточной степени, а также возникнут возможности для обмана системы мошенниками.
«Мы изучили опыт других стран и предложили механизмы, которые при уникальной комбинации, с одной стороны, позволяют делать все просто и с тем оборудованием, которое сейчас есть у людей, а с другой стороны, достаточно надежны. Мы используем изображение лица и запись голоса. Именно их динамическая комбинация позволяет нам определить с достоверностью выше, чем 99,99%, что это тот человек, за которого он себя выдает. Дополнительно есть механизм, который позволяет определить живого человека — если перед камерой поставят фото, куклу, наложат на другого человека грим, предварительно запишут голос и так далее, систему тем не менее не удастся обмануть. Мы пробовали ломать систему, до сих пор нам этого не удалось. Механизм позволяет определить по движению губ человека, по его действию (система может предложить моргнуть или повернуть голову), что нет попытки имитации. Это же касается и голоса», — уверяет руководитель направления продвижения проекта «Единая биометрическая система» ПАО «Ростелеком» Светлана Озерецковская.
Также, по ее словам, в ЕБС все данные хранятся в виде математических моделей, что исключает их использование в каких-то иных целях помимо идентификации.
«Там нет тех фотографий, которые мы записываем, нет записи голоса. Математические модели не позволят восстановить голос или изображение лица в случае, если произойдет какая-нибудь компрометация», — пояснила она, добавив, что биометрические и персональные данные хранятся раздельно, и по данным ни одной из систем невозможно восстановить их связку.
В СМИ уже появились сообщения о первых инцидентах со сбором биометрических данных. Клиенты утверждают, что в некоторых банках им отказали в получении услуг в офисах при отказе сдать биометрические данные. Светлана Озерецковская отметила, что специалисты анализировали подобные публикации, но не выявили взаимосвязи между сбором биометрии и инцидентами.
«Банки при идентификации могут фотографировать клиентов. Но отношения к ЕБС эти фотографии не имеют», — пояснила она.
«Нет такого, что оказать услугу можно только через биометрию», — подчеркнул Дмитрий Дубынин.
Перспектива проекта
ЕБС в дальнейшем планируется использовать для операций других субъектов финансового рынка, в том числе страховых компаний. Кроме того, как отметили организаторы презентации, дистанционная идентификация может существенно облегчить гражданам пользование госуслугами, образовательными, коммерческими и государственными сервисами, которые могут работать удаленно.
«В новом изменении законодательства мы планируем сделать для банков с базовой лицензией право на отсрочку внедрения механизма до начала 2021 года. Любой банк с такой лицензией сможет воспользоваться этим правом после обращения в ЦБ», — также рассказал Дмитрий Дубынин.
Сегодня больше всего точек приема биометрии на Урале работают в Свердловской области (175), Республике Башкортостан (146) и Пермском крае (118). Всего в России более 5,2 тыс. отделений: около 150 банков уже ведут запись голосов и изображений лиц клиентов.
Удаленная идентификация с помощью биометрии разработана для обеспечения доступа к финансовым услугам в любом месте без необходимости приходить в банк лично, а также в любое время суток. Используя биометрию, логин и пароль от своей учетной записи на портале Gosuslugi.ru, клиент сможет получать банковские услуги, пройдя удаленную авторизацию и подтвердив свои биометрические данные с помощью гаджета (смартфона, планшета, ноутбука) или стационарного компьютера с камерой и микрофоном.
Начальник Управления анализа и регулирования в сфере финансовых технологий Банка России Дмитрий Дубынин подчеркнул, что такой способ получения банковских услуг должен стать популярным среди активных пользователей интернета (в частности, пользователей портала Gosuslugi.ru). Также он заинтересует жителей отдаленных населенных пунктов, пожилых людей или граждан с инвалидностью — клиентов, которым проблематично посещать отделения банков.
Пока с помощью удаленной идентификации можно получить всего три услуги: открыть счета или вклад, получить кредит и осуществить перевод денежных средств.
Чтобы зарегистрировать свои данные в Единой биометрической системе (ЕБС), нужно обратиться в один из уполномоченных банков (их список можно узнать на сайте bio.rt.ru), где запишут биометрические данные клиента — образец голоса и изображение лица. Эта процедура добровольна и бесплатна.
Мнение банков
Проект по внедрению в российских банках сбора биометрических данных стартовал менее года назад, но уже вызвал споры в отношении дальнейшей реализации и использования биометрии для предоставления услуг. По данным из неофициальных источников, руководство некоторых банков со скепсисом отнеслось к введению новых технологий.
Как отметил Дмитрий Дубынин, пока на Урале только пять банков из 62 уже пользуются биометрией для идентификации клиентов и предоставления им услуг. Однако он видит причину такого разрыва от внедрения системы сбора информации до реализации ее использования не в осторожности банков по отношению к проекту.
«Процесс вывода этих услуг на удаленный канал непростой. Он реализуется уже после того, как банки научатся собирать данные. Здесь вопрос не в каком-то негативном отношении со стороны банков к системе. Надо сказать, что если по первому процессу (сбору биометрии — прим. ред.) у банков есть обязанность и определенный срок по закону, то по второму процессу (использование биометрии для идентификации при удаленном предоставлении услуг — прим. ред.) это пока носит рекомендательный характер. Те банки, которые видят в этом перспективу, уже сейчас либо вывели данные услуги, либо занимаются их выводом на рынок. Я связываю разницу между числом банков, ведущих сбор биометрических данных, и организаций, которые уже оказывают услуги удаленно через идентификацию клиентов по биометрии, с отсутствием требований в законодательстве и с возникающими сложностями. Дело в том, что сейчас между банками конкуренция идет не только по самим условиям предоставления сервиса, но и по технологичности, удобству предоставления услуг. И для того, чтобы выводить сервис на рынок, коллеги очень внимательно разбираются, чтобы этот сервис был качественным», — прокомментировал Дмитрий Дубынин.
Но он также не исключает, что часть банков может не принять нововведения.
«Многое зависит от того, какую работу организовал с гражданами банк. Возможно, найдутся такие, которые привыкли к классической модели оказания услуг. В любом случае рынок диктует тренды, которым необходимо соответствовать», — пояснил Дмитрий Дубынин.
Также известно, что Сбербанк уже внедрил у себя собственную систему идентификации клиентов по биометрическим данным. Журналисты поинтересовались у представителя Банка России, нужно ли будет Сбербанку переходить от собственного банка данных к ЕБС.
«На данный момент законодательно у нас не запрещено хозяйствующему субъекту, будь то банк или какая-то другая организация, использовать биометрическую систему или какую-то другую систему идентификации. Если гражданин желает сдать свои биометрические данные в идентификационные системы какого-то банка, он может это сделать. Но ЕБС существует в соответствии с федеральным законом, она позволяет получать услуги в банке, в который вы лично не являлись. Биометрическая система какого-то иного банка может быть использована для внутренних целей этой организации при работе с клиентом, но не позволяет получить услуги другого банка (те три услуги, которые закреплены законодательно)», — ответил он.
Осторожность клиентов
К нововведению с сомнением относятся и некоторые клиенты. В частности, люди опасаются того, что при внедрении новой технологии их персональные данные не будут защищены в достаточной степени, а также возникнут возможности для обмана системы мошенниками.
«Мы изучили опыт других стран и предложили механизмы, которые при уникальной комбинации, с одной стороны, позволяют делать все просто и с тем оборудованием, которое сейчас есть у людей, а с другой стороны, достаточно надежны. Мы используем изображение лица и запись голоса. Именно их динамическая комбинация позволяет нам определить с достоверностью выше, чем 99,99%, что это тот человек, за которого он себя выдает. Дополнительно есть механизм, который позволяет определить живого человека — если перед камерой поставят фото, куклу, наложат на другого человека грим, предварительно запишут голос и так далее, систему тем не менее не удастся обмануть. Мы пробовали ломать систему, до сих пор нам этого не удалось. Механизм позволяет определить по движению губ человека, по его действию (система может предложить моргнуть или повернуть голову), что нет попытки имитации. Это же касается и голоса», — уверяет руководитель направления продвижения проекта «Единая биометрическая система» ПАО «Ростелеком» Светлана Озерецковская.
Также, по ее словам, в ЕБС все данные хранятся в виде математических моделей, что исключает их использование в каких-то иных целях помимо идентификации.
«Там нет тех фотографий, которые мы записываем, нет записи голоса. Математические модели не позволят восстановить голос или изображение лица в случае, если произойдет какая-нибудь компрометация», — пояснила она, добавив, что биометрические и персональные данные хранятся раздельно, и по данным ни одной из систем невозможно восстановить их связку.
В СМИ уже появились сообщения о первых инцидентах со сбором биометрических данных. Клиенты утверждают, что в некоторых банках им отказали в получении услуг в офисах при отказе сдать биометрические данные. Светлана Озерецковская отметила, что специалисты анализировали подобные публикации, но не выявили взаимосвязи между сбором биометрии и инцидентами.
«Банки при идентификации могут фотографировать клиентов. Но отношения к ЕБС эти фотографии не имеют», — пояснила она.
«Нет такого, что оказать услугу можно только через биометрию», — подчеркнул Дмитрий Дубынин.
Перспектива проекта
ЕБС в дальнейшем планируется использовать для операций других субъектов финансового рынка, в том числе страховых компаний. Кроме того, как отметили организаторы презентации, дистанционная идентификация может существенно облегчить гражданам пользование госуслугами, образовательными, коммерческими и государственными сервисами, которые могут работать удаленно.
«В новом изменении законодательства мы планируем сделать для банков с базовой лицензией право на отсрочку внедрения механизма до начала 2021 года. Любой банк с такой лицензией сможет воспользоваться этим правом после обращения в ЦБ», — также рассказал Дмитрий Дубынин.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- ЦБ планирует обязать банки оказывать услуги клиентам при помощи биометрии
- Банк России разработал карту точек банковского обслуживания, где можно сдать биометрические данные
- В России 1 июля запустят Единую биометрическую систему идентификации по голосу и фото
- Российские банки вскоре получат данные о сомнительных клиентах
- ЦБ разрешил передачу данных клиентов из ПФР банкам