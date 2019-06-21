Новости дня
Ford выставит на торги свои заводы в России
21 июнь 2019 (17:22)
УрБК, Москва, 21.06.2019. Автоконцерн Ford выставит площадки во Всеволожске и Набережных Челнах на торги, пишет «Прайм» со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.
«Недавно был подписан специнвестконтракт Ford Sollers на продолжение работ в Алабуге с учетом производства Ford Transit. Это эффективный продукт, который имеет свою нишу, причем не только на российском рынке, но и с возможностью поставки в третьи страны. Что касается других предприятий — в Набережных Челнах и во Всеволожске — Ford полностью погасил кредит перед Внешэкономбанком, поэтому на сегодняшний день процедуру реализации этих заводов Ford будет проводить по существующей процедуре, через объявление торгов», — сказал министр.
Ford Sollers получил кредит ВЭБа в 39,5 млрд руб. на расширение производства в России. Однако в конце марта Ford принял решение завершить выпуск легковых машин в РФ и закрыть заводы в Набережных Челнах, Всеволожске и завод двигателей в Елабуге и покинуть российский рынок легковых автомобилей.
Компания решила укреплять позиции на рынке легкого коммерческого транспорта (LCV) при помощи модели Transit, которая выпускается в Елабуге. Контроль в новом совместном предприятии с Sollers при этом перейдет к российской компании, а само СП заработает с 1 июля.
«Недавно был подписан специнвестконтракт Ford Sollers на продолжение работ в Алабуге с учетом производства Ford Transit. Это эффективный продукт, который имеет свою нишу, причем не только на российском рынке, но и с возможностью поставки в третьи страны. Что касается других предприятий — в Набережных Челнах и во Всеволожске — Ford полностью погасил кредит перед Внешэкономбанком, поэтому на сегодняшний день процедуру реализации этих заводов Ford будет проводить по существующей процедуре, через объявление торгов», — сказал министр.
Ford Sollers получил кредит ВЭБа в 39,5 млрд руб. на расширение производства в России. Однако в конце марта Ford принял решение завершить выпуск легковых машин в РФ и закрыть заводы в Набережных Челнах, Всеволожске и завод двигателей в Елабуге и покинуть российский рынок легковых автомобилей.
Компания решила укреплять позиции на рынке легкого коммерческого транспорта (LCV) при помощи модели Transit, которая выпускается в Елабуге. Контроль в новом совместном предприятии с Sollers при этом перейдет к российской компании, а само СП заработает с 1 июля.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Объем выпуска новых автомобилей в РФ сократился на 25%
- С начала года объем выпуска новых автомобилей в РФ сократился на 25%
- Участники и организаторы забастовки на заводе Ford во Всеволожске Ленинградской области понесут дисциплинарное наказание
- Завод Ford во Всеволожске приостанавливает работу
- Российский завод Ford заявил о приостановке производства