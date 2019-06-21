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В Екатеринбурге с начала года ликвидировали более 100 несанкционированных свалок

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2019. С начала 2019 года в Екатеринбурге ликвидировано 106 несанкционированных свалок. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



«Только за минувший месяц в уральской столице было выявлено и ликвидировано 47 несанкционированных свалок. В списке лидеров Чкаловский район — 12 мест скопления отходов, Железнодорожный и Орджоникидзевский избавились от 10 свалок каждый», — говорится в сообщении.



По итогам проверок было составлено 36 административных дел.

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