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В Екатеринбурге с начала года ликвидировали более 100 несанкционированных свалок
21 июнь 2019 (16:40)
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2019. С начала 2019 года в Екатеринбурге ликвидировано 106 несанкционированных свалок. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
«Только за минувший месяц в уральской столице было выявлено и ликвидировано 47 несанкционированных свалок. В списке лидеров Чкаловский район — 12 мест скопления отходов, Железнодорожный и Орджоникидзевский избавились от 10 свалок каждый», — говорится в сообщении.
По итогам проверок было составлено 36 административных дел.
«Только за минувший месяц в уральской столице было выявлено и ликвидировано 47 несанкционированных свалок. В списке лидеров Чкаловский район — 12 мест скопления отходов, Железнодорожный и Орджоникидзевский избавились от 10 свалок каждый», — говорится в сообщении.
По итогам проверок было составлено 36 административных дел.
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