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ЦБ РФ в 2019 году выявил в 75 банках нарушения требований кибербезопасности
21 июнь 2019 (16:17)
УрБК, Москва, 21.06.2019. Банк России в 2019 году проверил 75 банков на предмет выполнения требований кибербезопасности, и у всех были обнаружены нарушения, которые могут стать серьезными, если финансовые институты не обратят на это внимание. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на главу регулятора Эльвиру Набиуллину.
«С прошлого года Центральный банк как регулятор имеет полномочия осуществлять надзор за финансовыми институтами с точки зрения того, как они выполняют требования по кибербезопасности. В прошлом году мы проверили 58 банков, в этом году — 75. Во всех были найдены проблемы, нарушения, — нельзя сказать, что критические, но они могут стать серьезными, если финансовые институты не будут придавать этому значения», — заявила Эльвира Набиуллина в ходе выступления на Международном конгрессе по кибербезопасности, организованном Сбербанком.
По ее словам, уровень кибератак на финансовый сектор РФ 2018 году вырос на 30%, киберриски в финансовых институтах недооценены, поскольку цифры демонстрируют благоприятную ситуацию.
«Цифры, например, в финансовом секторе, в целом, показывают достаточно благополучную ситуацию. Да, в прошлом году, например, у нас уровень атак вырос на 30%. Но потери пока, которые декларированы финансовыми институтами, это две тысячные процента», — сказала Эльвира Набиуллина.
«Гораздо ниже, чем мы устанавливаем, гораздо ниже, чем у платежных систем, и поэтому возникает некоторое ложное ощущение, что риск преувеличен», — добавила она.
«С прошлого года Центральный банк как регулятор имеет полномочия осуществлять надзор за финансовыми институтами с точки зрения того, как они выполняют требования по кибербезопасности. В прошлом году мы проверили 58 банков, в этом году — 75. Во всех были найдены проблемы, нарушения, — нельзя сказать, что критические, но они могут стать серьезными, если финансовые институты не будут придавать этому значения», — заявила Эльвира Набиуллина в ходе выступления на Международном конгрессе по кибербезопасности, организованном Сбербанком.
По ее словам, уровень кибератак на финансовый сектор РФ 2018 году вырос на 30%, киберриски в финансовых институтах недооценены, поскольку цифры демонстрируют благоприятную ситуацию.
«Цифры, например, в финансовом секторе, в целом, показывают достаточно благополучную ситуацию. Да, в прошлом году, например, у нас уровень атак вырос на 30%. Но потери пока, которые декларированы финансовыми институтами, это две тысячные процента», — сказала Эльвира Набиуллина.
«Гораздо ниже, чем мы устанавливаем, гораздо ниже, чем у платежных систем, и поэтому возникает некоторое ложное ощущение, что риск преувеличен», — добавила она.
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