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Официальный курс доллара США снизился на 25 коп., евро — на 19 коп.

21 июнь 2019 (15:55)

УрБК, Москва, 21.06.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 июня 2019 года. Курс долл. США снизился на 25,82 коп. до 63,12 руб., евро — на 19,67 коп. до 71,34 руб.

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