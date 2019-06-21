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Челябинский Россельхознадзор запретил ввоз в Башкирию 20 тонн персиков из Китая

УрБК, Челябинск, 21.06.2019. Управление Россельхознадзора по Челябинской области на российско-казахстанском участке границы Российской Федерации в пункте пропуска КПП «Троицк» запретило ввоз в Башкирию 20 т персиков из Китая. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«Персики происхождением Китайская Народная Республика следовали из города Алматы (Республика Казахстан) в город Уфа Республики Башкортостан без фитосанитарного сертификата страны отправителя, что является нарушением Решения Комиссии Таможенного союза и карантинного законодательства», — говорится в сообщении.



За нарушение порядка ввоза перевозчик был привлечен к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ. Машина с продукцией высокого фитосанитарного риска под контролем сотрудников Россельхознадзора возвращена на территорию Республики Казахстан.

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