Новости дня
Челябинский Россельхознадзор запретил ввоз в Башкирию 20 тонн персиков из Китая
21 июнь 2019 (15:40)
УрБК, Челябинск, 21.06.2019. Управление Россельхознадзора по Челябинской области на российско-казахстанском участке границы Российской Федерации в пункте пропуска КПП «Троицк» запретило ввоз в Башкирию 20 т персиков из Китая. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Персики происхождением Китайская Народная Республика следовали из города Алматы (Республика Казахстан) в город Уфа Республики Башкортостан без фитосанитарного сертификата страны отправителя, что является нарушением Решения Комиссии Таможенного союза и карантинного законодательства», — говорится в сообщении.
За нарушение порядка ввоза перевозчик был привлечен к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ. Машина с продукцией высокого фитосанитарного риска под контролем сотрудников Россельхознадзора возвращена на территорию Республики Казахстан.
«Персики происхождением Китайская Народная Республика следовали из города Алматы (Республика Казахстан) в город Уфа Республики Башкортостан без фитосанитарного сертификата страны отправителя, что является нарушением Решения Комиссии Таможенного союза и карантинного законодательства», — говорится в сообщении.
За нарушение порядка ввоза перевозчик был привлечен к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ. Машина с продукцией высокого фитосанитарного риска под контролем сотрудников Россельхознадзора возвращена на территорию Республики Казахстан.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Россельхознадзор запретил ввоз в Екатеринбург из Казахстана более 20 тонн дынь
- В мае Челябинский Россельхознадзор возвратил на территорию Казахстана 122 тонны потенциально опасной растительной продукции
- Россельхознадзор пресек незаконный ввоз на Южный Урал 33 тонн свежих овощей из Казахстана
- Россельхознадзор пресек ввоз из Казахстана в Челябинскую область 40 т капусты и свеклы с недействительными документами
- Россельхознадзор не допустил к ввозу в Челябинскую область более 41 т небезопасной растительной продукции из-за границы