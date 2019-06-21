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ЦБ призвал банки учитывать риски роста розничного кредитования
21 июнь 2019 (14:55)
УрБК, Москва, 21.06.2019. Кредитование физлиц не должно быть единственным драйвером роста банковского бизнеса. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
«Кредитование физических лиц не должно быть единственным драйвером роста банковского бизнеса. Банк России уже начал принимать меры по охлаждению этого сегмента кредитования, чтобы не возникла ситуация опасной закредитованности населения», — приводятся ее слова в отчете ЦБ о развитии банковского сектора в 2018 году.
По ее словам, кредитные организации считают корпоративные кредиты более сложными и рискованными. Им следует научиться лучше понимать специфику бизнеса в различных отраслях.
«Кредитование физических лиц не должно быть единственным драйвером роста банковского бизнеса. Банк России уже начал принимать меры по охлаждению этого сегмента кредитования, чтобы не возникла ситуация опасной закредитованности населения», — приводятся ее слова в отчете ЦБ о развитии банковского сектора в 2018 году.
По ее словам, кредитные организации считают корпоративные кредиты более сложными и рискованными. Им следует научиться лучше понимать специфику бизнеса в различных отраслях.
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