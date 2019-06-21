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ЦБ назвал основные причины замедления притока вкладов населения
21 июнь 2019 (14:10)
УрБК, Москва, 21.06.2019. Банк России назвал две основные причины замедления притока вкладов населения в прошлом году с 10,7 до 6,5%. Об этом говорится в отчете ЦБ о развитии банковского сектора в 2018 году.
Первая причина — изменение поведенческой модели населения, сопровождающееся сокращением доли сбережений населения в структуре использования денежных доходов с 8,1% (в 2017 году) до 5,6% в 2018 году.
Вторая причина — повышение интереса населения к альтернативным направлениям для инвестиций (недвижимость, фондовый рынок).
Первая причина — изменение поведенческой модели населения, сопровождающееся сокращением доли сбережений населения в структуре использования денежных доходов с 8,1% (в 2017 году) до 5,6% в 2018 году.
Вторая причина — повышение интереса населения к альтернативным направлениям для инвестиций (недвижимость, фондовый рынок).
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