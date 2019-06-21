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В Красноуфимске комбинат общественного питания оштрафован на 40 тыс. рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических требований

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2019. В Красноуфимске ООО «Комбинат общественного питания» получил штраф в размере 40 тыс. руб. за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



В июле-августе прошлого года Роспотребнадзор провел внеплановую проверку ООО «Комбинат общественного питания», которое организует питание учащихся в ГБПОУ СО «Красноуфимский педагогический колледж».



Выяснилось, что не соблюдались требования к системам хозяйственно-бытового обслуживания, к условиям хранения, приготовления и реализации пищевых продуктов и кулинарных изделий, к содержанию помещений, оборудованию. На тот момент ООО «Комбинат общественного питания» оказывал услуги по организации питания детей и воспитателей в летнем оздоровительном лагере.



Постановлением руководства Роспотребнадзора ООО «Комбинат общественного питания» по статье 6.6 КоАП РФ было назначено административное наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. руб. Красноуфимский районный суд оставил постановление без изменений.



Юридическое лицо подало апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, в которой защитник просил об отмене постановления должностного лица с прекращением производства по делу, ссылаясь на нарушения при проведении проверки.



Судья апелляционного суда счел административное наказание, назначенное ООО «Комбинат общественного питания», справедливым, оснований для отмены решения Свердловский областной суд не обнаружил.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">21 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:47</span><br /><strong>В Красноуфимске комбинат общественного питания оштрафован на 40 тыс. рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических требований</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 21.06.2019. В Красноуфимске ООО «Комбинат общественного питания» получил штраф в размере 40 тыс. руб. за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087842-v-krasnoufimske-kombinat-obschestvennogo-pitaniya-oshtrafovan-na-40-tys-rubley-za-narushenie-sanitarno-epidemiologicheskih-trebovaniy.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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