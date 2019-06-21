Новости дня

Свердловские власти в текущем году возьмут в кредит 6,3 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2019. Правительство Свердловской области увеличило размер кредитов, которые планирует взять в текущем году, с 5,5 до 6,3 млрд руб. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовых актов.



Отметим, что речь идет о коммерческих кредитах, которые правительство берет в банках для покрытия дефицита бюджета или погашения долговых обязательств.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">21 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:25</span><br /><strong>Свердловские власти в текущем году возьмут в кредит 6,3 млрд рублей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 21.06.2019. Правительство Свердловской области увеличило размер кредитов, которые планирует взять в текущем году, с 5,5 до 6,3 млрд руб. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовых актов.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087841-sverdlovskie-vlasti-v-tekuschem-godu-vozmut-v-kredit-63-mlrd-rubley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: