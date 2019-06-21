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Свердловские власти в текущем году возьмут в кредит 6,3 млрд рублей

21 июнь 2019 (13:25)

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2019. Правительство Свердловской области увеличило размер кредитов, которые планирует взять в текущем году, с 5,5 до 6,3 млрд руб. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовых актов.

Отметим, что речь идет о коммерческих кредитах, которые правительство берет в банках для покрытия дефицита бюджета или погашения долговых обязательств.

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