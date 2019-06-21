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В Свердловской области зарегистрировано уже более 50 ДТП с участием мотоциклистов
21 июнь 2019 (12:40)
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2019. На сегодняшний день на Среднем Урале зарегистрировано 57 ДТП с участием мотоциклов, в которых шесть человек погибли и еще 56 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
Большая часть ДТП произошла по вине водителей мотоциклов, которые допустили такие нарушения как выезд на полосу встречного движения, несоответствие скорости конкретным условиям, неподчинение сигналам регулирования, нарушение правил обгона и перестроения.
«Сотрудниками Госавтоинспекции ежедневно ведется работа по выявлению и пресечению нарушений ПДД мотоциклистами. С этой категорией участников дорожного движения уже не первый год работают мотопатрули отдельного спецбатальона ДПС Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. В этом году мотопатрули выезжают и в ближайшие города — Верхняя Пышма и Полевской», — говорится в сообщении.
С начала сезона мотопатрулями выявлено уже почти 200 нарушений ПДД, среди которых управление в состоянии опьянения, в том числе и повторное, управление без прав, а также водителями, лишенными права управления, нарушение правил расположения на проезжей части, не выполнение законного требования сотрудника полиции об остановке и другие. Зачастую именно среди водителей мотоциклов и мопедов скрываются ранее лишенные права управления за допущенные грубые нарушения ПДД.
Большая часть ДТП произошла по вине водителей мотоциклов, которые допустили такие нарушения как выезд на полосу встречного движения, несоответствие скорости конкретным условиям, неподчинение сигналам регулирования, нарушение правил обгона и перестроения.
«Сотрудниками Госавтоинспекции ежедневно ведется работа по выявлению и пресечению нарушений ПДД мотоциклистами. С этой категорией участников дорожного движения уже не первый год работают мотопатрули отдельного спецбатальона ДПС Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. В этом году мотопатрули выезжают и в ближайшие города — Верхняя Пышма и Полевской», — говорится в сообщении.
С начала сезона мотопатрулями выявлено уже почти 200 нарушений ПДД, среди которых управление в состоянии опьянения, в том числе и повторное, управление без прав, а также водителями, лишенными права управления, нарушение правил расположения на проезжей части, не выполнение законного требования сотрудника полиции об остановке и другие. Зачастую именно среди водителей мотоциклов и мопедов скрываются ранее лишенные права управления за допущенные грубые нарушения ПДД.
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