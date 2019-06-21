Новости дня

В Свердловской области зарегистрировано уже более 50 ДТП с участием мотоциклистов

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2019. На сегодняшний день на Среднем Урале зарегистрировано 57 ДТП с участием мотоциклов, в которых шесть человек погибли и еще 56 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.



Большая часть ДТП произошла по вине водителей мотоциклов, которые допустили такие нарушения как выезд на полосу встречного движения, несоответствие скорости конкретным условиям, неподчинение сигналам регулирования, нарушение правил обгона и перестроения.



«Сотрудниками Госавтоинспекции ежедневно ведется работа по выявлению и пресечению нарушений ПДД мотоциклистами. С этой категорией участников дорожного движения уже не первый год работают мотопатрули отдельного спецбатальона ДПС Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. В этом году мотопатрули выезжают и в ближайшие города — Верхняя Пышма и Полевской», — говорится в сообщении.



С начала сезона мотопатрулями выявлено уже почти 200 нарушений ПДД, среди которых управление в состоянии опьянения, в том числе и повторное, управление без прав, а также водителями, лишенными права управления, нарушение правил расположения на проезжей части, не выполнение законного требования сотрудника полиции об остановке и другие. Зачастую именно среди водителей мотоциклов и мопедов скрываются ранее лишенные права управления за допущенные грубые нарушения ПДД.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">21 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:40</span><br /><strong>В Свердловской области зарегистрировано уже более 50 ДТП с участием мотоциклистов</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 21.06.2019. На сегодняшний день на Среднем Урале зарегистрировано 57 ДТП с участием мотоциклов, в которых шесть человек погибли и еще 56 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087839-v-sverdlovskoy-oblasti-zaregistrirovano-uzhe-bolee-50-dtp-s-uchastiem-motociklistov.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: